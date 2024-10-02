«Хезболла» вступила в прямой бой с израильскими военными
Бойцы ливанского движения «Хезболла» впервые вступили в бой с израильскими военными в городе Одайсе на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Хезболлы», передает «РИА Новости».
Столкновение произошло рано утром 2 октября. По данным движения, израильские военные пытались проникнуть в Одайсе, но бойцы «Хезболлы» отбили атаку, вынудив противника отступить.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
На фоне начала израильской наземной операции в Ливане Иран вечером 1 октября запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия. ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали продолжить наносить ракетные удары по всему Ближнему Востоку.