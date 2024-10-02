Комиссия нацсобрания Франции отклонила проект по импичменту Макрона

17 сентября бюро национального собрания Франции поддержало проект резолюции о запуске процедуры отстранения от власти президента. На результаты голосования повлияли левые группы, которые составляют в парламенте большинство после ухода некоторых «макронистов», указывает издание. Инициатива была поддержана 12 голосами, еще 10 выступили против. «Неподчинившаяся Франция» ранее предлагала единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра.