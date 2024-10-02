Комиссия нацсобрания Франции отклонила проект по импичменту Макрона
Законодательная комиссия национального собрания Франции не одобрила проект резолюции по импичменту президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на решение комиссии.
Инициативу внесло крыло «Неподчинившаяся Франция» после отказа со стороны Макрона выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидата от победившей на парламентских выборах левой коалиции «Новый народный фронт». По итогам голосования, 54 голоса против 15, было принято решение отклонить проект резолюции. В начале сентября Макрон назначил премьером представителя правоцентристских «Республиканцев» Мишеля Барнье.
17 сентября бюро национального собрания Франции поддержало проект резолюции о запуске процедуры отстранения от власти президента. На результаты голосования повлияли левые группы, которые составляют в парламенте большинство после ухода некоторых «макронистов», указывает издание. Инициатива была поддержана 12 голосами, еще 10 выступили против. «Неподчинившаяся Франция» ранее предлагала единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра.