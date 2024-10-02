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Комиссия нацсобрания Франции отклонила проект по импичменту Макрона

Ведомости

Законодательная комиссия национального собрания Франции не одобрила проект резолюции по импичменту президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на решение комиссии.

Инициативу внесло крыло «Неподчинившаяся Франция» после отказа со стороны Макрона выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидата от победившей на парламентских выборах левой коалиции «Новый народный фронт». По итогам голосования, 54 голоса против 15, было принято решение отклонить проект резолюции. В начале сентября Макрон назначил премьером представителя правоцентристских «Республиканцев» Мишеля Барнье.

17 сентября бюро национального собрания Франции поддержало проект резолюции о запуске процедуры отстранения от власти президента. На результаты голосования повлияли левые группы, которые составляют в парламенте большинство после ухода некоторых «макронистов», указывает издание. Инициатива была поддержана 12 голосами, еще 10 выступили против. «Неподчинившаяся Франция» ранее предлагала единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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