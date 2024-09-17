Бюро нацсобрания Франции одобрило запуск процедуры импичмента Макрона
Бюро национального собрания (нижняя палата парламента) Франции поддержало проект резолюции о запуске процедуры отстранения от власти президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет газета Le Figaro.
Высшая коллегия решила признать «приемлемой» процедуру отставки президента республики, которую в конце августа предложила запустить левая партия «Неподчинившаяся Франция» (La France insoumise, LFI). По данным издания, после этого решения в течение нескольких недель должны пройти обсуждения в юридическом комитете нацсобрания.
«Хотя у этой процедуры почти нет шансов на успех, – а она должна быть одобрена, в частности, двумя третями парламента – это первый раз, когда такое предложение прошло фильтр офиса нацсобрания», – говорится в материале.
На результаты голосования повлияли левые группы, которые составляют в парламенте большинство после ухода некоторых «макронистов», указывает издание. Инициатива была поддержана 12 голосами, еще 10 выступили против.
«Неподчинившаяся Франция» направила парламенту предложение о начале процедуры отставки Макрона в конце августа. Это решение в партии пояснили отказом главы государства назначить единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра. В партии полагают, что это свидетельствует о его злоупотреблении властью, пояснял национальный координатор LFI Мануэль Бомпар.
После одобрения нацсобрания проект об импичменте поступит в сенат (верхняя палата) парламента, и в случае поддержки депутаты и сенаторы примут решение на совместном заседании. Для положительного решения необходима поддержка не менее 617 из 925 членов двух палат.