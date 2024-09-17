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Бюро нацсобрания Франции одобрило запуск процедуры импичмента Макрона

Ведомости

Бюро национального собрания (нижняя палата парламента) Франции поддержало проект резолюции о запуске процедуры отстранения от власти президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет газета Le Figaro.

Высшая коллегия решила признать «приемлемой» процедуру отставки президента республики, которую в конце августа предложила запустить левая партия «Неподчинившаяся Франция» (La France insoumise, LFI). По данным издания, после этого решения в течение нескольких недель должны пройти обсуждения в юридическом комитете нацсобрания.

«Хотя у этой процедуры почти нет шансов на успех, – а она должна быть одобрена, в частности, двумя третями парламента – это первый раз, когда такое предложение прошло фильтр офиса нацсобрания», – говорится в материале.

На результаты голосования повлияли левые группы, которые составляют в парламенте большинство после ухода некоторых «макронистов», указывает издание. Инициатива была поддержана 12 голосами, еще 10 выступили против.

«Неподчинившаяся Франция» направила парламенту предложение о начале процедуры отставки Макрона в конце августа. Это решение в партии пояснили отказом главы государства назначить единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра. В партии полагают, что это свидетельствует о его злоупотреблении властью, пояснял национальный координатор LFI Мануэль Бомпар.

После одобрения нацсобрания проект об импичменте поступит в сенат (верхняя палата) парламента, и в случае поддержки депутаты и сенаторы примут решение на совместном заседании. Для положительного решения необходима поддержка не менее 617 из 925 членов двух палат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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