«Неподчинившаяся Франция» направила предложение об отрешении Макрона от власти

Кастетс была выдвинута как единый кандидат от блока левых на пост премьер-министра Франции 23 июля. Тогда же Макрон в интервью France 2 заявил, что не планирует назначать нового премьер-министра до конца Олимпийских игр. Он подчеркнул, что назначение нового премьера сейчас может привести к беспорядкам.