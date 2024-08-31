«Неподчинившаяся Франция» направила предложение об отрешении Макрона от власти
Левая партия «Неподчинившаяся Франция» (La France insoumise, LFI) направила парламенту предложение о начале процедуры отставки президента республики Эммануэля Макрона. Об этом в соцсети X сообщила глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано.
«Предлагаемое постановление о начале процедуры отставки президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается подчиняться голосованию народа, поэтому мы должны его уволить!» – говорится в сообщении Пано.
«Неподчинившаяся Франция» приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра. В партии полагают, что это свидетельствует о его злоупотреблении властью, пояснял национальный координатор LFI Мануэль Бомпар.
Кастетс была выдвинута как единый кандидат от блока левых на пост премьер-министра Франции 23 июля. Тогда же Макрон в интервью France 2 заявил, что не планирует назначать нового премьер-министра до конца Олимпийских игр. Он подчеркнул, что назначение нового премьера сейчас может привести к беспорядкам.
Решение Макрона представляет собой серьезное нарушение уважения воли избирателей, говорится в заявлении партии. Там подчеркнули, что, согласно Конституции, президент республики назначает главу правительства, а не «выбирает премьер-министра, который ему нравится». Речь идет о «беспрецедентном перевороте» и «авторитарном методе», заявила LFI.
Реализовать процедуру отставки Макрона будет сложно, передает BFMTV. Постановление должны одобрить две трети депутатов Национального собрания. После этого проект передается в Сенат (верхняя палата) парламента, и в случае поддержки депутаты и сенаторы примут решение на совместном заседании. Для положительного решения необходима поддержка не менее 617 из 925 членов двух палат.
Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт». От нее в национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. 16 июля Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны. После выдвижения Кастетс, которая занимала должности в генеральном управлении казначейства и минфине Франции, Макрон на вопрос о предложенной кандидатуре отмахнулся и заявил, что «здесь нет темы», писала Le Monde.