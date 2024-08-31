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«Неподчинившаяся Франция» направила предложение об отрешении Макрона от власти

Ведомости

Левая партия «Неподчинившаяся Франция» (La France insoumise, LFI) направила парламенту предложение о начале процедуры отставки президента республики Эммануэля Макрона. Об этом в соцсети X сообщила глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано.

«Предлагаемое постановление о начале процедуры отставки президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается подчиняться голосованию народа, поэтому мы должны его уволить!» – говорится в сообщении Пано.

«Неподчинившаяся Франция» приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP), экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра. В партии полагают, что это свидетельствует о его злоупотреблении властью, пояснял национальный координатор LFI Мануэль Бомпар.

Кастетс была выдвинута как единый кандидат от блока левых на пост премьер-министра Франции 23 июля. Тогда же Макрон в интервью France 2 заявил, что не планирует назначать нового премьер-министра до конца Олимпийских игр. Он подчеркнул, что назначение нового премьера сейчас может привести к беспорядкам.

Решение Макрона представляет собой серьезное нарушение уважения воли избирателей, говорится в заявлении партии. Там подчеркнули, что, согласно Конституции, президент республики назначает главу правительства, а не «выбирает премьер-министра, который ему нравится». Речь идет о «беспрецедентном перевороте» и «авторитарном методе», заявила LFI.

Реализовать процедуру отставки Макрона будет сложно, передает BFMTV. Постановление должны одобрить две трети депутатов Национального собрания. После этого проект передается в Сенат (верхняя палата) парламента, и в случае поддержки депутаты и сенаторы примут решение на совместном заседании. Для положительного решения необходима поддержка не менее 617 из 925 членов двух палат.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт». От нее в национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. 16 июля Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны. После выдвижения Кастетс, которая занимала должности в генеральном управлении казначейства и минфине Франции, Макрон на вопрос о предложенной кандидатуре отмахнулся и заявил, что «здесь нет темы», писала Le Monde.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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