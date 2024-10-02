Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территорииЭто произошло после признания генсека ООН персоной нон грата в Израиле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территории. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
«Как и в случае иранской атаки в апреле, и как это должно было стать очевидным в контексте моего осуждения, я вновь решительно осуждаю вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана по Израилю», – сказал он (цитата по ТАСС).
Гутерриш заявил, что иранский удар «не сделал ничего для того, чтобы поддержать палестинский народ или снизить его страдания».
Днем 2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата, сейчас ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю». Он также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией.
Атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. ЦАХАЛ утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.