Володин поддержал предложение назвать самолет Ту-204-100В в честь Терешковой
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал предложение назвать российский самолет Ту-204-100В именем первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Нам очень важно будет, чтобы этот самолет, имея ее фамилию на борту, как можно больше стран посещал, чтобы все видели, что этот самолет носит имя первой женщины-космонавта нашей страны», - подчеркнул Володин.
Идею назвать самолет в честь Терешковой подал первый зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко. Он напомнил, что правительство РФ приняло решение о предоставлении субсидии на приобретение Ту-204-100В, который будет выполнять задачи на космодроме Восточный. Это третий самолет Ту-204-100: первый назван в честь главного конструктора ракетной техники Сергея Королева, второй – в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. Она известна как первая в мире женщина-космонавт. Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6». Он продлился почти трое суток, за это время космонавт совершила 48 витков вокруг Земли. Впоследствии Терешкова получила звание Героя Советского Союза. На ее счету есть множество других наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден Гагарина, орден Дружбы и др.
С 2008 по 2011 г. она была заместителем председателя Ярославской областной думы. Терешкова является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Она также занимает должность председателя думской комиссии по вопросам депутатской этики и входит в состав комитета по международным делам. В 2020 г. именно Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина после вступления обновленной Конституции в силу.