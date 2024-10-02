Госдеп не считает продуктивным решение Израиля запретить въезд генсеку ООН

Кац также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией. Вечером того же дня Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территории.