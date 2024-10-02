Госдеп не считает продуктивным решение Израиля запретить въезд генсеку ООН
Вашингтон не считает продуктивным решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.
Днем 2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата, сейчас ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю».
Кац также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией. Вечером того же дня Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территории.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле является «пощечиной не только ООН, но и всем нам».
Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. ЦАХАЛ утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.