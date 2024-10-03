Песков объяснил «задержку» указа о назначении Жоги на пост полпреда в УрФО
Указ о назначении Артема Жоги на пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) был подписан спустя восемь дней в связи с «чисто организационными моментами». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент, естественно, должен был с ним [Жогой] встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение», – сказал он.
Песков при этом, отвечая на вопрос журналиста про «задержку» указа, заявил, что «никакой задержки здесь не было».
2 октября Путин подписал указ о назначении Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. До этого пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В конце сентября Якушев был избран первым вице-спикером Совета Федерации.
Жога с 20 сентября 2023 г. является председателем народного совета ДНР. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона, в этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. Он также является участником президентской образовательной программы «Время героев».