Песков объяснил «задержку» указа о назначении Жоги на пост полпреда в УрФО

Жога с 20 сентября 2023 г. является председателем народного совета ДНР. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона, в этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. Он также является участником президентской образовательной программы «Время героев».