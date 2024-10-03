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Песков объяснил «задержку» указа о назначении Жоги на пост полпреда в УрФО

Ведомости

Указ о назначении Артема Жоги на пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) был подписан спустя восемь дней в связи с «чисто организационными моментами». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент, естественно, должен был с ним [Жогой] встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение», – сказал он.

Песков при этом, отвечая на вопрос журналиста про «задержку» указа, заявил, что «никакой задержки здесь не было».

2 октября Путин подписал указ о назначении Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. До этого пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В конце сентября Якушев был избран первым вице-спикером Совета Федерации.

Жога с 20 сентября 2023 г. является председателем народного совета ДНР. После гибели в 2022 г. сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», Жога стал командиром этого батальона, в этой должности он пробыл до избрания в региональный парламент. Он также является участником президентской образовательной программы «Время героев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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