В исполкоме «Единой России» новое назначение человека из команды Якушева

В исполкоме «Единой России» новое назначение человека из команды ЯкушеваНа должность замруководителя ЦИКа пришел его помощник по уральскому полпредству Петров
В центральном исполкоме (ЦИК) «Единой России» продолжаются кадровые перестановки после смены секретаря генсовета партии. На должность заместителя ЦИКа партии назначен Владимир Петров. Он также возглавил управление по обеспечению деятельности комиссий генерального совета партии. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в «Единой России». Петров до этого был помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, пост до 24 сентября занимал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Решение президиума генсовета партии о назначении Петрова было принято 30 сентября. Петров сменил в партии Дениса Тихонова, который до прихода в «Единую Россию» работал в аппарате правительства и мэрии Москвы. Петров же знаком с Якушевым еще по работе в Тюмени. Якушев в 2005 г. был мэром Тюмени, а затем до 2018 г. – губернатором Тюменской области. Петров в то время работал в аппарате губернатора региона. А затем, когда Якушев с 2018 по 2020 г. возглавлял Минстрой, работал в этом ведомстве, в том числе помощником Якушева. В 2022 г. стал помощником полпреда в УрФО, когда этот пост занимал Якушев.
Петров – выпускник VI потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов». Обучение этот выпуск окончил летом 2024 г. Участвовал во встрече выпуска с президентом Владимиром Путиным по видеоконференцсвязи.
Петров стал третьим членом команды Якушева, который получил официальный пост в аппарате партии, при этом первым в должности замруководителя ЦИКа партии. В июле пост замруководителя ЦИКа – руководителя управления информации и социальных коммуникаций покинула Анастасия Костикова, писали «Ведомости». Должность начальника этого управления заняла Ольга Фролова, многолетняя соратница Якушева. До прихода в партию она была руководителем окружного координационного центра УрФО, по сути, пресс-секретарем Якушева. А в сентябре Марию Муравскую на должности начальника организационного управления партии сменил Антон Жукович, который также работал с Якушевым в Тюмени и в полпредстве УрФО, писали «Ведомости».
В июне в «Единой России» произошли большие кадровые перестановки. Сменилось, по сути, второе лицо в партии после ее председателя. Вместо Андрея Турчака (стал врио главы Республики Алтай, потом избрался на эту должность) врио секретаря генсовета «Единой России» был назначен Якушев. Приставка «врио» исчезнет после утверждения Якушева в этой должности на съезде в конце 2024 г. Якушев 25 сентября также стал первым вице-спикером Совета Федерации (ранее должность занимал Турчак) – его делегировал туда губернатор Тюменской области Александр Моор. После ухода Турчака за ним на Алтай переехали первый замруководителя ЦИКа партии Максим Жаворонков и руководитель аппарата Оксана Ширан.
У Якушева сформирована своя команда, она работала с ним в полпредстве в УрФО, поэтому вполне естественно, что сейчас люди оттуда появляются в «Единой России», говорит политолог Алексей Макаркин. «Похоже, Якушеву дан карт-бланш по кадровым назначениям, по крайней мере в рамках должностей в ЦИКе и аппарате партии. В дальнейшем Якушеву и его команде предстоит готовить партию для проведения выборов в Госдуму в 2026 г.», – считает Макаркин.