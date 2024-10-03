В исполкоме «Единой России» новое назначение человека из команды Якушева

Решение президиума генсовета партии о назначении Петрова было принято 30 сентября. Петров сменил в партии Дениса Тихонова, который до прихода в «Единую Россию» работал в аппарате правительства и мэрии Москвы. Петров же знаком с Якушевым еще по работе в Тюмени. Якушев в 2005 г. был мэром Тюмени, а затем до 2018 г. – губернатором Тюменской области. Петров в то время работал в аппарате губернатора региона. А затем, когда Якушев с 2018 по 2020 г. возглавлял Минстрой, работал в этом ведомстве, в том числе помощником Якушева. В 2022 г. стал помощником полпреда в УрФО, когда этот пост занимал Якушев.