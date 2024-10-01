В администрации президента начали готовиться к выборам в Госдуму 2026 года

Задача по подготовке к выборам ставит вопрос, «для чего вообще сейчас нужна партийная система», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «За последние 2,5 года паузы в активности партий осталось неясным, могут ли они в случае обострения социальной напряженности оказаться полезными системе или, наоборот, попытаются быть источниками турбулентности. Поэтому проектирование эскизов партийной системы логично, – продолжает эксперт. – Но есть риск того, что эта дискуссия может оказаться ориентирована на реформу ради реформы, а не на достижение конкретных результатов, поскольку не очень ясно, какие перед партийной системы ставить задачи». По его мнению, среди таких задач для партий может быть размывание возможных оппозиционных сред, «защита системы» в случае роста тревожности населения и т. д., отметил Виноградов.