В администрации президента начали готовиться к выборам в Госдуму 2026 года

В администрации президента начали готовиться к выборам в Госдуму 2026 годаЧиновники обсуждают, в каком виде партийная система подойдет к федеральной кампании
Во внутриполитическом блоке администрации президента (АП) обсуждают, какой будет партийная система перед выборами в Госдуму и по каким сценариям они могут пройти. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к АП, и федеральный чиновник. Партийная конфигурация к думской кампании будет зависеть от повестки, говорят три собеседника «Ведомостей»: сценарии и развилки в этих сценариях прописываются в зависимости от внутриполитической и внешнеполитической ситуации.
Уже началось обсуждение сценариев предстоящей парламентской федеральной кампании 2026 г., подтверждает федеральный чиновник. По его словам, актуален, скажем, вопрос с левыми партиями – нужны ли будут «новые левые» или нужно будет провести апгрейд старых левых партий, например КПРФ и «Справедливой России». В случае с коммунистами стоит вопрос, останется ли руководство партии прежним или к выборам оно все же сменится, говорит он. Отчетно-выборный съезд КПРФ запланирован на май 2025 г.
Также стоит вопрос, что делать с ЛДПР, добавляет источник: «В последнее время они стали партией второго выбора для провластного электората. Если раньше они аккумулировали вокруг себя радикальный электорат, то теперь они претендуют на тот же электорат, что и у «Единой России».
Перед любой крупной кампанией проходит осмысление того, что имеется на партийно-политическом поле, говорит источник, близкий к АП: «Граждане воспринимают Госдуму как концентрацию своего представительства. Если выборы президента или губернатора – это выборы «большой фигуры», то на выборах в представительные органы власти люди отдают голос за партии, отвечающие их взглядам».
Собеседник так оценивает нынешний расклад. По его словам, у «Единой России» сейчас большой рейтинг, но вопрос, сохранит ли партия такой уровень перед выборами с учетом меняющейся повестки. ЛДПР провела две региональные кампании после смерти основателя партии, «в политическом смысле Владимира Жириновского похоронили», рассуждает он. Хотя ЛДПР становится партией второго выбора для провластного электората, от нее уходят те, кто ее поддерживал при Жириновском, добавляет источник «Ведомостей».
На левом фланге есть КПРФ, где остро стоит вопрос смены поколений, говорит он: «Кроме того, есть вопрос, выражает ли КПРФ интересы всех, кто придерживается левых взглядов». У «Справедливой России» «неутешительная картина», продолжает собеседник: «Они растеряли электоральную основу, но [лидер партии] Сергей Миронов сохраняет аппаратные возможности.
Они же есть и у ряда статусных депутатов Госдумы, которые представляют те или иные регионы».
Еще один источник оговаривается, что для партии может стать препятствием для прохода в Госдуму в 2026 г. их прежняя поддержка основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Но многие преданы левым идеям, говорит собеседник, есть «запрос на справедливость» и «патриотические ценности». И если избиратели не видят свое представительство в существующих партиях, то возможен или новый партийный проект, или использование уже существующих партий вроде Партии пенсионеров, продолжает он.
Что касается «Новых людей», то перед выборами 2021 г. они появились как партия для молодых людей и городского электората, но тут вопрос в том, насколько в нынешней повестке и повестке перед следующими выборами они будут отвечать «картине мира», добавляет источник.
Сразу несколько источников говорят, что подготовка к думским выборам 2026 г. началась после сентябрьских выборов. «Единый день голосования в 2025 г. уже станет модельным для Госдумы», – добавляет один из них.
«Оставить те же пять партий – это консервативный сценарий. Если в Госдуме 2026 г. не будет «Справедливой России», это уже не консервативный сценарий. Многое будет зависеть от повестки: будет ли продолжаться спецоперация или закончится, а если закончится, то как и какие настроения будут у людей. Консервативный сценарий с сохранением в парламенте пяти партий скорее отвечает сегодняшнему моменту», – говорит источник.
Правда, еще два собеседника – близкий к АП и в «Единой России» – полагают, что все-таки на выборах 2026 г. будет консервативный сценарий с сохранением нынешнего статус-кво. «Задача же «Единой России» – сохранение конституционного большинства», – добавляет один из собеседников. Впрочем, без него партия проходила в Думу только в 2003 и в 2011 гг.
Подготовка к выборам 2021 г. также началась примерно за два года после региональных выборов. «Единая Россия» на съезде в ноябре 2019 г. официально заявила, что начинает подготовку к парламентской кампании. А тогдашний секретарь генсовета партии Андрей Турчак ставил целью конституционное большинство в парламенте.
Кроме того, примерно за 1,5 года до выборов стали появляться новые партийные проекты. Весной 2020 г. Минюст зарегистрировал сразу четыре партии: «Новых людей», «За правду», «Зеленую альтернативу» и Партию прямой демократии. В итоге «Новые люди» прошли в Госдуму. «Справедливая Россия» же в феврале 2021 г. объединилась с партиями «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина и ввела институт сопредседателей партии.
Задача по подготовке к выборам ставит вопрос, «для чего вообще сейчас нужна партийная система», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «За последние 2,5 года паузы в активности партий осталось неясным, могут ли они в случае обострения социальной напряженности оказаться полезными системе или, наоборот, попытаются быть источниками турбулентности. Поэтому проектирование эскизов партийной системы логично, – продолжает эксперт. – Но есть риск того, что эта дискуссия может оказаться ориентирована на реформу ради реформы, а не на достижение конкретных результатов, поскольку не очень ясно, какие перед партийной системы ставить задачи». По его мнению, среди таких задач для партий может быть размывание возможных оппозиционных сред, «защита системы» в случае роста тревожности населения и т. д., отметил Виноградов.
Многое в сценарии кампании будет зависеть от ситуации, которая сложится вокруг спецоперации, и от того, как она скажется на самочувствии граждан, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «После начала спецоперации системная оппозиция оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, они поддерживают спецоперацию, внешнюю политику России, а с другой – им не удается найти тематику и аргументы для оппонирования «Единой России» по внутриполитической повестке. Здесь отдельно стоят «Новые люди», поскольку у них своя параллельная происходящему повестка», – говорит Костин.
«Весьма важен вопрос с левым электоратом: останется он у КПРФ, перейдет еще к кому-то или временно уйдет из электорального процесса», – отмечает Костин. По его мнению, если во внешней политике сохранится нынешняя ситуация, то тогда с большой вероятностью в Госдуме 2026 г. сохранится сегодняшний статус-кво: «В случае же каких-то изменений могут быть разные варианты развития событий: появление нового партийного проекта, уход какого-то из прежних партийных игроков, смена руководства у существующих оппозиционных партий и многое другое».
Сценарий думской кампании будет сильно зависеть от хода спецоперации и социально-экономической ситуации 2026 г., согласен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Это повлияет на партийные программы и приоритеты. Но общим трендом, судя по региональным выборам, видится усиление парламентских позиций «Единой России». Партия власти попытается добиться если не максимального в истории, то хотя бы второго после выборов 2007 г. результата». Актуальным становится и партийный состав парламента – число партий может сократиться, считает он: «Общая логика консолидации подталкивает к упрощению партийной системы. Тем самым партии парламентской оппозиции подойдут к выборам с острой проблемой собственного выживания».