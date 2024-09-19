Эксперты назвали главные проблемы партий парламентской оппозиции

Эксперты назвали главные проблемы партий парламентской оппозицииКПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР с выводами «Полилога» не согласны
Партии парламентской оппозиции на региональных выборах 2024 г. столкнулись с тремя кризисами: позиционирования, идей и людей. Об этом говорится в докладе консалтинговой группы «Полилог» и Центра политической конъюнктуры, с которым ознакомились «Ведомости». В докладе отмечается, что прошедшие выборы стали «первой репетицией перед выборами в Госдуму 2026 г.». Авторы доклада считают кампанию успешной для «Единой России», поскольку она одержала победу на выборах в заксобрания и горсоветы административных центров, и «отрезвляющей» для системной оппозиции.
Кризисом позиционирования эксперты считают то, что все парламентские партии предлагали меры поддержки участников спецоперации, но избиратели считали, что эту тему приватизировали единороссы. Поэтому нащупать свою повестку парламентской оппозиции не удалось, но КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» попытались играть на миграционной теме.
Проявлением кризиса идей эксперты назвали то, что оппозиция не смогла предложить «образ будущего для регионов», где были выборы. Кандидаты затрагивали вопросы или федеральной, или местной повестки.
Признаком кризиса людей считают то, что 279 мандатов по округам на выборах в заксобрания взяли единороссы. У ЛДПР их всего семь, у «Справедливой России» – пять, у «Новых людей» и КПРФ – по четыре, а это означает, что у оппозиции нет ярких кандидатов, полагают эксперты (см. врез).
Единый день голосования этого года окажет влияние на выборы в Госдуму 2026 г., говорит заместитель гендиректора «Полилога» по GR Никита Сетов: «После нынешних выборов партиям надо начинать думать, с чем они пойдут к избирателю через полтора года, – в первую очередь это касается парламентской оппозиции. Представляется, что партийный ландшафт точно претерпит изменения – вне зависимости от того, что будут предлагать КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» в цикле 2025–2026 гг.».
Заместитель гендиректора «Полилога» по политическим проектам Роман Моложон говорит, что результаты выборов, по сути, являются «пиком тенденций», которые начались в 2022 г. – «консолидации вокруг флага, кризиса идентичности парламентской оппозиции и повышения эффективности мобилизационных механизмов». По его мнению, к 2026 г. могут сложиться два сценария: нынешнее партийное поле останется прежним с косметическими изменениями либо произойдет его трансформация. При этом доминирование «Единой России» создает сложности для нее самой, поскольку это повышает внутрипартийную конкуренцию, когда в сложных регионах на выборах оппонируют сами партийцы, что нарушает партийную дисциплину.
Сколько мандатов получили думские оппозиционеры в регионах
«Единая Россия» в ходе региональных выборов этого года получила 544 мандата в заксобраниях, увеличив их число на 83. КПРФ потеряла 30 мандатов по итогам нынешних выборов – осталось 42. ЛДПР потеряла 36 мандатов, сохранив 27. «Справедливая Россия» потеряла три мандата и сейчас контролирует 22 места в заксобраниях. «Новые люди» стали контролировать восемь мандатов по итогам выборов. В 2019 г. в заксобрания прошли представители девяти внепарламентских партий, которые контролировали 16 мандатов. Сейчас таких партий оказалось пять, а получили они семь мандатов. Выборы на этот раз проходили в 13 законодательных собраний, в докладе приводятся данные именно по ним. Схожая ситуация и на выборах гордум административных центров, где «Единая Россия» получила на 115 мандатов больше и сейчас контролирует 527 мандатов в 21 горсовете. КПРФ потеряла 51 мандат, сохранив 20. У ЛДПР стало меньше на 47 мандатов и осталось только 18. «Справедливая Россия» потеряла семь мандатов, сохранив 22. «Новые люди» получили 11 мандатов в гордумах по итогам прошедших выборов. Если в 2019 г. в гордумы прошли шесть малых партий, то в 2024 г. только три.
В докладе утверждается, что единороссы из текущей кампании взяли максимум из возможного, КПРФ же «впервые в истории современной России перестала быть партией второго выбора для массового избирателя, центром притяжения голосов убежденных противников власти». У КПРФ сократилось число мандатов, в особенности уменьшилось число побед по округам, кандидаты в губернаторы от партии преодолели планку в 10% голосов только в трех регионах, говорит Сетов. По его словам, «идеологический полураспад» и перетоки для коммунистов проявляются сильнее, отсюда и более явные потери.
ЛДПР продолжает находиться в процессе трансформации и поиске новых подходов после смерти своего основателя Владимира Жириновского. Сокращение числа мандатов у «Справедливой России» свидетельствует о лакуне предложения партии. «Новые люди» завершили нынешнюю региональную кампанию как аутсайдеры по числу выдвинутых кандидатов и взятых мандатов, но такие результаты для новой партии являются «значимыми», говорится в докладе. В данном случае срабатывает ставка на новизну партии.
В итоге эксперты приходят к выводу, что в Госдуме 2026 г. либо снизится число партий, либо появятся новые проекты. Поэтому сейчас партиям нужно внести изменения в собственное позиционирование, и в первую очередь это касается «Справедливой России», поскольку сейчас партия, по опросам социологов, балансирует на грани 5%, необходимых для прохождения в Госдуму.
Представители парламентской оппозиции не согласились с выводами доклада.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин говорит, что сейчас идет «кампания, чтобы навязать мнение о том, что КПРФ теряет поддержку». «Сейчас региональные и местные выборы отошли на задний план по сравнению с задачами, стоящими перед страной. Многие избиратели не воспринимают эти выборы как возможность что-то поменять. Отсюда низкая явка, а там, где высокая, то мобилизуют бюджетников», – говорит он. По словам Афонина, КПРФ занимает вторую позицию, партия укрепляет свою структуру: «Что касается выборов 2026 г. в Госдуму, то они будут проходить на другом фоне – с высокой явкой, другими настроениями. И мы будем делать все для победы».
«Мы по результатам выборов оказались на 2-м месте по количеству депутатов в местные органы власти. Это самый важный участок работы, и это значит, что люди партии доверяют. По выборам в заксобрания мы входим в четверку», – говорит член президиума центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Гусев. По его словам, в партии понимают, что сейчас, когда повестка помощи участникам спецоперации и их семьям занимает важнейшее место, голоса избирателей распределяются между всеми партиями.
Не согласился с выводами и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. По его словам, в губернаторских кампаниях у ЛДПР восемь вторых и восемь третьих мест, а средний процент за кандидата – 8%: «Я считаю, что есть потенциал роста в 2 раза, если приложить больше организационных и финансовых усилий». Партия уже перестроилась, она стала уделять больше внимания выборам в округах, говорит Каргинов: «Тут мы тоже растем, причем у нас появляются одномандатники в национальных регионах. Большой рост числа муниципальных депутатов – а это все-таки показатель от земли».
Он отмечает, что сейчас председатель партии ориентирует ЛДПР на региональную повестку, что уже дает свой результат, кроме того, в интернет-пространстве по инфоповодам партия занимает 2-е место.