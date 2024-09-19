Эксперты назвали главные проблемы партий парламентской оппозиции

Сколько мандатов получили думские оппозиционеры в регионах

«Единая Россия» в ходе региональных выборов этого года получила 544 мандата в заксобраниях, увеличив их число на 83. КПРФ потеряла 30 мандатов по итогам нынешних выборов – осталось 42. ЛДПР потеряла 36 мандатов, сохранив 27. «Справедливая Россия» потеряла три мандата и сейчас контролирует 22 места в заксобраниях. «Новые люди» стали контролировать восемь мандатов по итогам выборов. В 2019 г. в заксобрания прошли представители девяти внепарламентских партий, которые контролировали 16 мандатов. Сейчас таких партий оказалось пять, а получили они семь мандатов. Выборы на этот раз проходили в 13 законодательных собраний, в докладе приводятся данные именно по ним. Схожая ситуация и на выборах гордум административных центров, где «Единая Россия» получила на 115 мандатов больше и сейчас контролирует 527 мандатов в 21 горсовете. КПРФ потеряла 51 мандат, сохранив 20. У ЛДПР стало меньше на 47 мандатов и осталось только 18. «Справедливая Россия» потеряла семь мандатов, сохранив 22. «Новые люди» получили 11 мандатов в гордумах по итогам прошедших выборов. Если в 2019 г. в гордумы прошли шесть малых партий, то в 2024 г. только три.