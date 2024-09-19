Единороссы обсудили «кэшбек» и KPI для первичных отделений партии

Медведев напомнил, что в советское время директора заводов как раз не возглавляли отделения, а были секретари парткомов, которые «могли и возразить директору, если он что-то неправильно делает, еще и настучать наверх». «Представьте себе, мы возьмем сейчас крупное предприятие или некрупное – а если такое право давать, то всем, конечно. Вот вы приходите и говорите директору, что хотите создать первичное отделение. Через пять минут приходит другой человек и говорит, что «мы, местные коммунисты, и тоже хотим создать». Понимаете, что будет? Это будет не предприятие, а политклуб такой», – сказал председатель партии. Медведев заявил, что все-таки «мы живем не ради политики и даже будучи политическими активистами»: «У нас другие цели – чтобы страна процветала, дома чтобы все было нормально, врага победить надо. Но если мы таким образом раздробим нашу деятельность, создадим политические очаги прямо на производстве – это не очень хороший путь. У нас в определенный период, чуть больше сто лет назад, все не очень хорошо закончилось. Я сейчас не говорю о причинах и параллели не привожу, но это нужно иметь в виду при принятии решений».