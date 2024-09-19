Единороссы обсудили «кэшбек» и KPI для первичных отделений партии

Единороссы обсудили «кэшбек» и KPI для первичных отделений партииПредложение по созданию первичек на предприятиях руководство не одобрило
«Единая Россия» 19 сентября впервые провела заседание совета своих первичных отделений. Совет был создан в июле этого года по предложению председателя партии Дмитрия Медведева. В него вошли по одному представителю первичного (то есть самого низового уровня представительства партии) отделения из каждого региона. На пленарном заседании совета с участием Медведева и врио секретаря генсовета Владимира Якушева представители совета высказали свои предложения по улучшению работы первичек. Одним из самых радикальных предложений стало создание первичек партий на предприятиях. Правда, председатель партии такую идею не поддержал, заявив, что тогда вместо этого будут «политклубы».
Сначала перед представителями первичек выступили сотрудники центрального исполкома партии с лекциями о роли и задачах первичного звена в «стратегии укрепления и развития партии, об идеологии и агитационно-пропагандистской работе на «микроуровне», о мобилизационной базе партии и о «вызовах партийного строительства». Затем руководители первичек работали в группах, чтобы представить итоги этой работы председателю партии. После этого началось пленарное заседание, уже в открытом для СМИ режиме, с участием Медведева.
Председатель партии заявил, что с первичек все начинается, поскольку люди, работающие в них, «соль земли, партийной земли, как минимум», от которых очень многое зависит. По словам Медведева, что бы ни говорило руководство партии и какие бы решения ни принимало, если «на земле в ходе работы люди сталкиваются с совершенно другим, то это и создает репутацию партии». Сейчас в «Единой России» состоят 2,6 млн человек, у нее 90 000 первичных партийных организаций (по количеству участковых избирательных комиссий в стране. – «Ведомости»). Медведев поблагодарил руководителей первичек за их работу и «за стремление достичь максимальных результатов для реализации партийной программы».
После этого несколько секретарей первичных отделений представили итоги работы на круглых столах, на которые поделили участвовавших в заседании совета. За каждым столом обсуждалась та или иная тема – итоги обсуждения были представлены Медведеву. Секретарь первички из Иваново Светлана Смирнова рассказала о том, какой может быть «идеальная первичка». По ее словам, члены первички должны встречаться один или два раза в месяц, должно быть организовано обучение членов первичек и наставничество над ними. Также члены первичек должны встречаться с представителями органов власти, депутатами и «интересными людьми». А кроме того надо ввести KPI для первичных отделений, где учитывались бы прием новых членов, участие в выборах и сетевая активность. Медведев отдельно прокомментировал сетевую активность, заметив, что в социальных сетях партии действительно нужно быть активнее, поскольку это «веяние времени»: «Мы должны там присутствовать. Делать это аргументированно, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно».
Депутат госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказывал об итогах обсуждения того, каким должен быть секретарь первичного отделения. По его словам, у первичек должно быть больше мотивации для реализации проектов, поэтому они пришли к выводу, что можно ввести кэшбек – когда на счет самых активных первичек будет возвращаться часть уплаченных членских взносов. Также он предложил софинансирование первичных отделений со стороны партии, а также организовать премиальный фонд для активных руководителей первичек. Медведев напомнил, что сейчас у партии нет фиксированных партийных взносов, как это было при КПСС. И в целом вопрос о взносах можно пересмотреть на съезде, отметил он (официальные партийные взносы были введены на съезде партии в декабре 2023 г.). Что касается премиального фонда, то тут должно быть «чувство меры», сказал Медведев: «Иначе люди могут быть недовольны и станут говорить – зачем они собрались? Чтобы взносы делить? Партия же это не способ заработать деньги и не инструмент обогащения».
Секретарь первички из Дагестана Сергей Никитин рассказал о том, как первички должны участвовать в избирательных кампаниях. По его словам, агитаторами обязательно должны быть члены партии. Он также предложил ввести KPI для первичек, а среди критериев обозначил количество членов партии, заключивших договора как агитаторы на выборах, количество «касаний» членов первичек с избирателями, мобилизацию избирателей в сопоставлении с результатами голосования на УИК. Медведев, комментируя его выступление, сказал, что в ходе избирательных кампаний оттачиваются навыки политической работы. «Никто из нас не рождается политиком. Я вот, например, никогда не стремился быть публичным политиком, так распорядилась жизнь», – отметил он. Дальше он вспомнил про президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис, заявив, что они выступают перед избирателями с «пустыми словами» и «политическими лозунгами», а «у нас бы такое не прокатило» и их бы освистали.
С самым любопытным предложением выступила секретарь одной из первичек в Петрозаводске Екатерина Литвинова, которая рассказывала о работе первичных отделений в межвыборный период. По ее мнению, первички можно было бы создавать на производстве – и хотя для этого нужны изменения в законодательстве, но такую идею могли бы поддержать и другие партии. Секретарем первички при этом не может быть директор завода, отметила она.
Медведев назвал ее предложение очевидным, но неоднозначным, снова вспомнив советские времена и КПСС – когда «это хорошо работало и не создавало конфликтов только в ситуации, когда партия была одна». «Мы хоть и правящая партия, но сейчас есть много других политических сил, вполне авторитетных – о чем свидетельствует хотя бы их вхождение в органы власти и в регионах, и в федеральные законодательные органы, Госдуму. Если это представить себе, то ни в коем случае директор завода не должен быть [секретарем первички]. Как это будет смотреться? Во-первых этот директор естественно сразу напряжется, будет смотреть искоса. Скажет – я вроде им симпатизировал, а теперь они нас не хотят воспринимать», – сказал Медведев.
Медведев напомнил, что в советское время директора заводов как раз не возглавляли отделения, а были секретари парткомов, которые «могли и возразить директору, если он что-то неправильно делает, еще и настучать наверх». «Представьте себе, мы возьмем сейчас крупное предприятие или некрупное – а если такое право давать, то всем, конечно. Вот вы приходите и говорите директору, что хотите создать первичное отделение. Через пять минут приходит другой человек и говорит, что «мы, местные коммунисты, и тоже хотим создать». Понимаете, что будет? Это будет не предприятие, а политклуб такой», – сказал председатель партии. Медведев заявил, что все-таки «мы живем не ради политики и даже будучи политическими активистами»: «У нас другие цели – чтобы страна процветала, дома чтобы все было нормально, врага победить надо. Но если мы таким образом раздробим нашу деятельность, создадим политические очаги прямо на производстве – это не очень хороший путь. У нас в определенный период, чуть больше сто лет назад, все не очень хорошо закончилось. Я сейчас не говорю о причинах и параллели не привожу, но это нужно иметь в виду при принятии решений».
Обсудили секретари первичек с Медведевым и то, какими должны быть советы первичных отделений в регионах, а также, как первичные отделения могут работать с участниками спецоперации. В последнем случае было предложено, чтобы первички взяли шефство над семьями, где есть участники спецоперации. «Для чего мы считаем это нужно? Мы получаем иногда печальные известия, и мы должны понимать, что есть плечо, к которому мы можем обратиться – и это всегда может быть член первичной организации, потому что он на своей территории каждого человека и знает чем ему помочь», – предложила секретарь первички из Волгодонска Светлана Зяблова. Медведев такую идею поддержал.