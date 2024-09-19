Как прошло первое заседание Мосгордумы восьмого созыва

«Я родилась в Москве, это мой любимый город. И в течение пяти предстоящих лет работы в столичном парламенте буду прикладывать все свои силы и возможности к тому, чтобы столица становилась еще красивее, а жизнь москвичей – еще благополучнее», – заверила Гусева депутатов. Она также отметила, что предстоит «непростая работа», но по всем ключевым вопросам в интересах москвичей МГД сумеет найти общие решения, добавила Гусева.