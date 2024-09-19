Как прошло первое заседание Мосгордумы восьмого созыва

Как прошло первое заседание Мосгордумы восьмого созываВ ходе него председателем вновь переизбрали Алексея Шапошникова, а также назначили его замов и глав комиссий
18 сентября прошло первое пленарное заседание восьмого созыва Мосгордумы (МГД). В ходе него депутаты путем тайного голосования единогласно переизбрали председателя столичного парламента Алексея Шапошникова («Единая Россия»), который занимает эту должность с 2014 г.
О том, что он сохранит должность спикера МГД, «Ведомости» со ссылкой на три близких к городским властям источника писали накануне.
Само заседание, как и полагается по регламенту, открыл старейший депутат созыва – Евгений Герасимов от «Единой России» (ему 77 лет). После вступительного слова об открытии восьмого созыва все 45 депутатов заслушали гимн Москвы.
«Уверен, что столичный парламент продолжит работу на благо москвичей: мы будем решать вопросы развития городского хозяйства, дальнейшего совершенствования столичной законодательной базы и развития федерального законодательства», – сказал Шапошников. По его словам, депутатам предстоит трудиться в «непростых условиях беспрецедентного санкционного и внешнеполитического давления» во время проведения спецоперации.
«Мы станем слаженной командой и приложим все усилия для обеспечения крепкого тыла нашим защитникам», – заключил спикер столичного парламента.
После избрания Шапошникова депутаты преступили к выбору его заместителей: в течение 15 минут тайного голосования были единогласно поддержаны кандидатуры депутата МГД Людмилы Гусевой (в МГД с 2014 г.), а также руководившего в прошлом созыве фракцией «Единой России» Степана Орлова. По словам Шапошникова, Гусева стала первой женщиной – вице-спикером МГД.
«Я родилась в Москве, это мой любимый город. И в течение пяти предстоящих лет работы в столичном парламенте буду прикладывать все свои силы и возможности к тому, чтобы столица становилась еще красивее, а жизнь москвичей – еще благополучнее», – заверила Гусева депутатов. Она также отметила, что предстоит «непростая работа», но по всем ключевым вопросам в интересах москвичей МГД сумеет найти общие решения, добавила Гусева.
Орлов признался, что прошлый созыв прошел «нелегкий путь», но депутатам удалось достойно выстоять. Избрание его во второй раз в качестве заместителя председателя МГД – это «колоссальная честь и ответственность». В завершение Орлов пообещал честно и добросовестно выполнять свои обязанности, а также работать в тесном контакте со всеми депутатскими объединениями, комиссиями и рабочими группами.
После озвучивания итогов тайного голосования Гусевой и вновь избранному сенатору от Москвы Инне Святенко, занимающей в Совете Федерации должность вице-спикера, под аплодисменты вручили цветы.
В своей речи Святенко поблагодарила депутатов за оказанное доверие и отметила, что становится сенатором от столицы во второй раз – это «двойная ответственность». Она подчеркнула, что инициативы МГД всегда «убедительно» звучат на федеральном уровне, многие из которых легли в основу федеральных проектов и программ. «Продолжу работу с полной отдачей для успешной реализации проектов и программ, направленных на повышение качества и комфорта жизни», – заключила Святенко.
Также в ходе заседания депутаты приняли постановление о комиссиях МГД – всего их было образовано 15.
Каждая партия самостоятельно принимает решение о создании фракции. Например, региональное отделение «Справедливой России» создаст фракцию в столичном парламенте, сообщила «Ведомостям» избранная от партии депутат МГД Елена Ямщикова. «Я провела собрание, оформила документы и отдала их в аппарат думы для регистрации фракции», – сказала она.
Ямщикова – единственный человек, получивший мандат от «Справедливой России» в гордуме столицы.
КПРФ также подала документы на регистрацию фракции во главе с Николаем Зубрилиным, сообщил он «Ведомостям». Помимо Зубрилина от коммунистов в столичный парламент прошли внук лидера партии и глава комиссии по науке и промышленности Леонид Зюганов, а также бывший вице-спикер Ивановской облдумы Вячеслав Арбузов.
Фракция ЛДПР сформирована не будет, несмотря на то что два самовыдвиженца – советник председателя ЛДПР Мария Воропаева, а также замначальника Московской железной дороги Петр Потапов – шли при поддержке главы партии Леонида Слуцкого, сообщили ранее «Ведомостям» в пресс-службе партии.
От «Новых людей» в МГД прошел только один человек – зампредседателя партии Александр Даванков. Будет ли формироваться фракция из одного человека, в партии пока не говорили. Но, вероятно, там пойдут именно по такому пути, писали «Ведомости».
Фракцию «Единой России» возглавлял Орлов, но, по словам нескольких источников «Ведомостей», он оставит свой пост. Один из собеседников отметил ранее, что работа во фракции «требует перемен». Другой отметил, что ее руководителем, вероятно, станет депутат, у которого уже есть стаж работы. В качестве примера такого депутата называли Александра Семенникова, который работает депутатом с третьего созыва (2001 г.).
По сравнению с 2019 г. оппозиционных депутатов в МГД фактически не осталось, сказал «Ведомостям» президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, работа нового созыва станет более «блеклой и тихой», практически не осталось спикеров, которые могли бы превратить столичный парламент в трибуну для дискуссий, считает он.
Всего заседание длилось порядка четырех часов, за предложенные кандидатуры депутаты голосовали практически единогласно, сопутствующих вопросов не возникало. Первое пленарное заседание МГД предыдущего – седьмого – созыва в 2019 г. длилось порядка 8,5 часа.