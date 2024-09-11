Как кремлевские эксперты объяснили результаты прошедших выборов

Как кремлевские эксперты объяснили результаты прошедших выборовКампания стала первым тестом партийной системы перед выборами в Госдуму 2026 года
На круглом столе в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) близкие к Кремлю эксперты рассказали о своих трактовках результатов прошедших региональных выборов. По мнению экспертов, это был первый тест партийной системы перед выборами в Госдуму 2026 г. Руководитель ФоРГО Константин Костин заявил, что одним из главных факторов, влияющих на выборы, был «контекст специальной военной операции» – «сплочение вокруг флага, социально-экономическая стабильность, успешная работа по региональной повестке». «Это лежало в основе побед и всех хороших результатов в этой кампании», – заявил он. Костин заметил, что уровень конкуренции снижен, что тоже является последствием патриотического консенсуса: «Люди поддерживают региональные власти, поскольку это продолжение курса, который они считают правильным, и многое откладывается на потом». Все главы регионов победили в первом туре, причем те, кто переизбирался, более половины улучшили результаты пятилетней давности, добавил он.
Самыми интересными стали выборы в заксобрания и горсоветы, сказал Костин: «Главную сенсацию сделала "Единая Россия", которая получила результат выше 80%, если брать в среднем по количеству распределенных мандатов. И так обозначила рамку, которая будет и на выборах в Госдуму 2026 г.». Особенно выделил Костин выборы в Мосгордуму, где 38 из 45 мандатов взяли единороссы, победу «Единой России» на выборы в заксобрание Хабаровского края, где пять лет назад у партии было всего два мандата по итогам выборов. Парламентская оппозиция после выборов не знает, как позиционировать себя, и партии оказались в тупике – они поддерживают спецоперацию, но при этом им нужно показывать как-то оппозиционность, отметил эксперт.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов подсчитал, что на выборах проголосовали 27 млн человек, из них за «Единую Россию» на выборах разного уровня – более 23 млн человек. Он сравнил результаты нынешних выборов с выборами 2019 г. На выборах 2019 г. партия не взяла один мандат на довыборах в Госдуму – в Хабаровском крае, сейчас же двух кандидатов на довыборах в Госдуму партия выдвинула и одного кандидата поддержала – и все три кандидата прошли в нижнюю палату. Все кандидаты в губернаторы и в 2019, и в 2024 г. избрались. Средний процент избрания кандидатов от «Единой России» в заксобрания в 2019 г. был 66,2%, сейчас – 82,7%, в гордумы административных центров в 2019 г. – 64,4%, сейчас – 85,6%. Из 13 заксобраний в трех сменятся председатели, из 21 гордумы административных центрах – в восьми будут новые спикеры, сказал Перминов. По его словам, в ближайшие две недели партия будет анализировать ход прошедшей кампании. В 2025 г. на выборах партия планирует отработать автоматические алгоритмы, которые помогают отслеживать реализацию разработанных регионами стратегий, сказал единоросс. По его словам, региональные выборы следующего года станут финальной тренировкой перед выборами в Госдуму 2026 г.
Политолог Александр Асафов заявил, что конкуренция на выборах была высокая, приведя в пример Волгоградскую облдуму, потому что туда прошли шесть партий. «В Кабардино-Балкарии "Зеленые" получили мандат в заксобрании, в Карачаево-Черкессии – "Гражданская платформа". Это показывает открытость системы», – считает Асафов. В Москве прогноз про распределение мандатов сбылся, явка составила 40,37%, что почти в два раза больше, чем в 2019 г. Он считает, что это «показывает возросший интерес избирателей» и удобство голосования с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков тоже увидел конкуренцию на выборах. При этом, по его словам, у «Единой России» монополия в повестке по разным темам, у других же партий ситуация сложнее. ЛДПР и КПРФ не запомнились содержательно, отметил Чеснаков: «Нужно зафиксировать риски для двух "опустошенных" партий. Как они пойдут на выборы 2026 г., я представить не могу. <…> Они продолжают претендовать на статус влиятельных, но непонятно, с чем они выйдут на выборы 2026 г. содержательно. Нужно уже сейчас закладывать кирпичики на будущее». Что касается «Справедливой России», то у них проблемы с позиционированием, «Новые люди» же играют на новизне бренда, а не на содержательном аспекте, отметил Чеснаков.
В нынешней избирательной кампании было три вызова, сказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Первый – общая усталость как избирателей, так и административной системы, потому что в марте была федеральная кампания по выборам президента. Второй – раньше запрос на обновление элит выражался в смене губернаторов, в нынешней же кампании губернаторы, которых могли поменять, свои посты сохранили. Третье – рост тревожности и беспокойства, который фиксируют социологи. «В полной мере эти риски не выстрелили. Избиратели находили разные мотивы для прихода на участки – для кого-то это ритуал, для кого-то выражение той или иной эмоции», – сказал Виноградов. Он говорит, что есть стереотип, что все единые дни голосования запоминаются, хотя это не так: «Можно привести футбольную аналогию. Бывают матчи Россия – Голландия или Россия – Испания. А бывают Россия – Вьетнам или Россия – Таджикистан: и это тоже часть будней». Нынешний единый день голосования может запомниться выборами мэра Братска и «охотой за бумажными бюллетенями на участках» на выборах в Мосгордуму, считает эксперт.
Выборы в Москве подтвердили популярность технических подходов к организации голосования и можно ожидать, что в скором времени ДЭГ будет во всей стране, сказал руководитель Экспертного совета близкого к Кремлю ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его словам, отказ от ДЭГ становится «детским протестом», чтобы позлить кого-то – «а это слабая мотивация». Оппозиция в Москве ограничила яркость своих кандидатов и сократила политическое предложение, сказал он: «От "Новых людей" в Москве победил представитель клана Даванковых, от КПРФ – представитель клана Зюгановых. Фактически логика, что мандат – это актив, а актив должен распространяться среди своих. Но в какой-то момент эта логика перестанет работать и мандатов даже на своих не станет хватать. <…> Если креатива оппозиции хватает только на то, чтобы трудоустроить родственников, то это не вина власти и не проблема ДЭГ». По его словам, к 2026 г. парламентская оппозиция должна заняться идеологической работой или к следующим думским выборам власти придется конструировать и «новых левых», и «новых правых», и «городскую оппозицию», и т. д.