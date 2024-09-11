Как кремлевские эксперты объяснили результаты прошедших выборов

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов подсчитал, что на выборах проголосовали 27 млн человек, из них за «Единую Россию» на выборах разного уровня – более 23 млн человек. Он сравнил результаты нынешних выборов с выборами 2019 г. На выборах 2019 г. партия не взяла один мандат на довыборах в Госдуму – в Хабаровском крае, сейчас же двух кандидатов на довыборах в Госдуму партия выдвинула и одного кандидата поддержала – и все три кандидата прошли в нижнюю палату. Все кандидаты в губернаторы и в 2019, и в 2024 г. избрались. Средний процент избрания кандидатов от «Единой России» в заксобрания в 2019 г. был 66,2%, сейчас – 82,7%, в гордумы административных центров в 2019 г. – 64,4%, сейчас – 85,6%. Из 13 заксобраний в трех сменятся председатели, из 21 гордумы административных центрах – в восьми будут новые спикеры, сказал Перминов. По его словам, в ближайшие две недели партия будет анализировать ход прошедшей кампании. В 2025 г. на выборах партия планирует отработать автоматические алгоритмы, которые помогают отслеживать реализацию разработанных регионами стратегий, сказал единоросс. По его словам, региональные выборы следующего года станут финальной тренировкой перед выборами в Госдуму 2026 г.