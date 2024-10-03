Ливан запросил у РФ диппомощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке
Ливан запросил у России дипломатическую помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщил посол страны в РФ Шауки Бу Нассар в интервью ТАСС.
Нассар рассказал, что просил российскую сторону активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, в том числе с площадкой ООН и другими международными организациями.
«Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения», – сказал посол.
По словам Нассара, во время недавней встречи глав МИД РФ и Ливана Сергея Лаврова и Абдаллы Бу Хабиба российский министр сообщил своему коллеге о готовности России приложить все необходимые усилия для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, в частности в Ливане.
2 октября Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве. Участники встречи выступили за незамедлительное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и выразили озабоченность по поводу рисков возникновения полномасштабного конфликта с разрушительными последствиями для всего региона. Представители арабских государств выразили России признательность за усилия, направленные на прекращение конфликта и нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.
Конфликт на Ближнем Востоке получил новый виток эскалации в конце сентября после серии взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в атаке Израиль. С 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила операцию «Стрелы севера», начав интенсивные бомбардировки Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге республики.
1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, обосновав удары местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.