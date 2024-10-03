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Ливан запросил у РФ диппомощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Ливан запросил у России дипломатическую помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщил посол страны в РФ Шауки Бу Нассар в интервью ТАСС.

Нассар рассказал, что просил российскую сторону активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, в том числе с площадкой ООН и другими международными организациями.

«Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения», – сказал посол.

По словам Нассара, во время недавней встречи глав МИД РФ и Ливана Сергея Лаврова и Абдаллы Бу Хабиба российский министр сообщил своему коллеге о готовности России приложить все необходимые усилия для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, в частности в Ливане.

2 октября Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве. Участники встречи выступили за незамедлительное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и выразили озабоченность по поводу рисков возникновения полномасштабного конфликта с разрушительными последствиями для всего региона. Представители арабских государств выразили России признательность за усилия, направленные на прекращение конфликта и нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке получил новый виток эскалации в конце сентября после серии взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в атаке Израиль. С 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила операцию «Стрелы севера», начав интенсивные бомбардировки Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге республики.

1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, обосновав удары местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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