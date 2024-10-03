Ливан запросил у РФ диппомощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

2 октября Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве. Участники встречи выступили за незамедлительное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и выразили озабоченность по поводу рисков возникновения полномасштабного конфликта с разрушительными последствиями для всего региона. Представители арабских государств выразили России признательность за усилия, направленные на прекращение конфликта и нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.