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«Хезболла» выпустила по Израилю более 120 снарядов с начала дня

Ведомости

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по израильской территории в течение дня, сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Данные приводятся по состоянию на 16:00 мск.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать против угрозы террористической организации «Хезболла», защищая государство Израиль и его жителей», – говорится в сообщении израильского оборонного ведомства.

3 октября ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Было отмечено, что штаб разведки ливанского движения отвечает за сбор информации об израильских силах и занимается координацией в этом направлении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября после серии взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали ответ Ирану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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