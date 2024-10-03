«Хезболла» выпустила по Израилю более 120 снарядов с начала дня
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по израильской территории в течение дня, сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Данные приводятся по состоянию на 16:00 мск.
«Армия обороны Израиля продолжит действовать против угрозы террористической организации «Хезболла», защищая государство Израиль и его жителей», – говорится в сообщении израильского оборонного ведомства.
3 октября ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Было отмечено, что штаб разведки ливанского движения отвечает за сбор информации об израильских силах и занимается координацией в этом направлении.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября после серии взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль. 23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали ответ Ирану.