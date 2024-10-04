Кремль: Путин занимается гражданскими и военными делами комплексно
Владимир Путин занимается комплексно гражданскими и военными вопросами в качестве президента РФ и верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля оценить в часах или процентах, сколько времени Путин работает президентом, то есть решает гражданские вопросы, а сколько – верховным главнокомандующим.
«Нет, не думаю, что это возможно, очень много взаимосвязанных вопросов, все имеет свое экономическое выражение, поэтому работает комплексно», – ответил Песков.
Согласно данным ВЦИОМ, Путину доверяют 77,2% россиян. Показатель одобрения деятельности президента с 23 по 29 сентября 2024 г. составил 73,6%. Оба показателя соответствуют уровню прошлой недели.
В июле Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.