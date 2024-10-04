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Кремль: Путин занимается гражданскими и военными делами комплексно

Ведомости

Владимир Путин занимается комплексно гражданскими и военными вопросами в качестве президента РФ и верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля оценить в часах или процентах, сколько времени Путин работает президентом, то есть решает гражданские вопросы, а сколько – верховным главнокомандующим.

«Нет, не думаю, что это возможно, очень много взаимосвязанных вопросов, все имеет свое экономическое выражение, поэтому работает комплексно», – ответил Песков.

Согласно данным ВЦИОМ, Путину доверяют 77,2% россиян. Показатель одобрения деятельности президента с 23 по 29 сентября 2024 г. составил 73,6%. Оба показателя соответствуют уровню прошлой недели.

В июле Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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