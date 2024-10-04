Семисотов назначен сенатором от Волгоградской области

Семисотов родился 2 декабря 1968 г. в Волгоградской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт в 1992 г. В 2005 г. был избран главой Михайловского муниципального района, в 2012 г. стал главой городского округа города Михайловка. В 2014 г. избран депутатом от «Единой России» и председателем Волгоградской областной думы.