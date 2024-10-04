Семисотов назначен сенатором от Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назначил сенатором от региона в Совете Федерации Николая Семисотова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление.
«Постановляю: наделить с 5 октября Семисотова Николая Петровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от администрации Волгоградской области», – говорится в документе.
В тройке кандидатов в сенаторы, которую Бочаров представил во время предвыборной кампании, вошли Семисотов, руководитель СП «Донское» Александра Колесниченко и директор медколледжа Галина Генералова.
Семисотов родился 2 декабря 1968 г. в Волгоградской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт в 1992 г. В 2005 г. был избран главой Михайловского муниципального района, в 2012 г. стал главой городского округа города Михайловка. В 2014 г. избран депутатом от «Единой России» и председателем Волгоградской областной думы.
В сентябре 2019 г. занимал должность сенатора от Волгоградской области в Совете Федерации. Срок его полномочий закончился в сентябре 2024 г.