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Семисотов назначен сенатором от Волгоградской области

Ведомости

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назначил сенатором от региона в Совете Федерации Николая Семисотова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление.

«Постановляю: наделить с 5 октября Семисотова Николая Петровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от администрации Волгоградской области», – говорится в документе.

В тройке кандидатов в сенаторы, которую Бочаров представил во время предвыборной кампании, вошли Семисотов, руководитель СП «Донское» Александра Колесниченко и директор медколледжа Галина Генералова.

Семисотов родился 2 декабря 1968 г. в Волгоградской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт в 1992 г. В 2005 г. был избран главой Михайловского муниципального района, в 2012 г. стал главой городского округа города Михайловка. В 2014 г. избран депутатом от «Единой России» и председателем Волгоградской областной думы.

В сентябре 2019 г. занимал должность сенатора от Волгоградской области в Совете Федерации. Срок его полномочий закончился в сентябре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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