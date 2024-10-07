Экзитпол: 69,8% граждан Казахстана поддержали строительство АЭС

6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день «войдет в историю». Он выразил мнение, что строительство АЭС в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму.