Экзитпол: 69,8% граждан Казахстана поддержали строительство АЭС
Строительство АЭС в Казахстане поддерживают 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в референдуме. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного частным фондом «Институт комплексных исследований – Астана».
Свое несогласие выразили 30,2% участников опроса. Социологическая погрешность данных составляет около 1,5%. Явка на референдуме зафиксирована на уровне 67,3%. Всего опрос охватил свыше 283 500 проголосовавших граждан на 189 участках Казахстана.
По данным экзитпола, проведенного Институтом Евразийской интеграции, за строительство АЭС выступают 71,8% граждан, против – 28,2%. В общей сложности было опрошено более 30 500 человек на 250 участках. Погрешность результатов исследования не превышает 1%.
Самую высокую поддержку зафиксировал Институт общественной политики партии Amanat. По результатам экзитпола этого института, за строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против – 27,7%. В опросе приняли участие 44 160 человек на 300 участках.
6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день «войдет в историю». Он выразил мнение, что строительство АЭС в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму.