Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Экзитпол: 69,8% граждан Казахстана поддержали строительство АЭС

Ведомости

Строительство АЭС в Казахстане поддерживают 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в референдуме. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного частным фондом «Институт комплексных исследований – Астана».

Свое несогласие выразили 30,2% участников опроса. Социологическая погрешность данных составляет около 1,5%. Явка на референдуме зафиксирована на уровне 67,3%. Всего опрос охватил свыше 283 500 проголосовавших граждан на 189 участках Казахстана.

По данным экзитпола, проведенного Институтом Евразийской интеграции, за строительство АЭС выступают 71,8% граждан, против – 28,2%. В общей сложности было опрошено более 30 500 человек на 250 участках. Погрешность результатов исследования не превышает 1%.

Самую высокую поддержку зафиксировал Институт общественной политики партии Amanat. По результатам экзитпола этого института, за строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против – 27,7%. В опросе приняли участие 44 160 человек на 300 участках.

6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день «войдет в историю». Он выразил мнение, что строительство АЭС в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных