Токаев выступил за строительство АЭС силами международного консорциума

Президент Казахстана еще 1 сентября 2023 г. предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране. Тогда он отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, говорил Токаев.