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Токаев выступил за строительство АЭС силами международного консорциума

Ведомости

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Такое мнение он высказал после голосования на референдуме по строительству АЭС, сообщается на сайте главы государства. 

6 октября в Казахстане проходит общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции. Токаев заявил журналистам, что этот день «войдет в историю». Вопрос о том, кто будет заниматься строительством АЭС, если люди поддержат это решение, он назвал непростым.

«Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет», – сказал Токаев.

Президент Казахстана еще 1 сентября 2023 г. предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране. Тогда он отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, говорил Токаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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