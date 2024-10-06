Токаев выступил за строительство АЭС силами международного консорциума
Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Такое мнение он высказал после голосования на референдуме по строительству АЭС, сообщается на сайте главы государства.
6 октября в Казахстане проходит общенациональный референдум о строительстве атомной электростанции. Токаев заявил журналистам, что этот день «войдет в историю». Вопрос о том, кто будет заниматься строительством АЭС, если люди поддержат это решение, он назвал непростым.
«Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет», – сказал Токаев.
Президент Казахстана еще 1 сентября 2023 г. предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране. Тогда он отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, говорил Токаев.