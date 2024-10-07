В Казахстане усилили контроль в аэропортах из-за лихорадки Марбург
В международных аэропортах Казахстана из-за угрозы завоза в республику лихорадки Марбург вводится практика бесконтактной проверки температуры у пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Об этом рассказала главный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова, сообщается на сайте минздрава страны.
«В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров», – уточнила Бейсенова.
Она добавила, что ведомство внимательно отслеживает развитие эпидемиологической ситуации с вирусом.
4 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург в России не случится. В ведомстве сообщили, что для купирования завоза вируса в страну имеется диагностическая тест-система. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации находится на контроле.
В тот же день эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко не исключил риск завоза заболевания в Россию. По его мнению, следует не только брать ситуацию на контроль, но и проводить профилактические мероприятия.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Лихорадка передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.