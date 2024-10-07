В Казахстане усилили контроль в аэропортах из-за лихорадки Марбург

Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Лихорадка передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.