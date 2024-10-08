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Грушко: у России и НАТО есть «горячие линии связи» для экстренных случаев

Эти каналы существуют не для обсуждения текущей напряженности, отметил он
Ведомости

Несмотря на высокую напряженность между Россией и НАТО, сохраняются «горячие линии связи» для чрезвычайных ситуаций, а также диалог на уровне министров обороны России и США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «РИА Новости».

«Есть так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов. Сохраняется диалог на уровне министров обороны России и США. Тем не менее эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности», – сказал он.

Грушко напомнил, что с 2016 г. Москва не раз выдвигала разные инициативы по деэскалации, но НАТО не была готова «к серьезному разговору» ни по одной из них. В частности, был отвергнут проект договора о гарантиях безопасности в декабре 2021 г. Дипломат выразил мнение, что «думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют».

В апреле 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Североатлантического альянса дошли до уровня прямой конфронтации. В июле он подчеркивал, что де-факто НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине. Военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно приближается к границам России. Сложившаяся ситуация – «серьезная угроза национальной безопасности» страны, отметил Песков.

В июне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне в настоящее время сведены к абсолютному минимуму – «и по количеству их, и по содержательной стороне». Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не говорили лично уже более двух лет. Разговор с американским лидером состоялся в предыдущий раз 31 декабря 2021 г., утверждается на сайте Кремля. При этом в Белом доме сообщали, что Байден также общался с Путиным по телефону 12 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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