Грушко: у России и НАТО есть «горячие линии связи» для экстренных случаев

В июне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне в настоящее время сведены к абсолютному минимуму – «и по количеству их, и по содержательной стороне». Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не говорили лично уже более двух лет. Разговор с американским лидером состоялся в предыдущий раз 31 декабря 2021 г., утверждается на сайте Кремля. При этом в Белом доме сообщали, что Байден также общался с Путиным по телефону 12 февраля 2022 г.