Грушко: у России и НАТО есть «горячие линии связи» для экстренных случаев

Грушко: у России и НАТО есть «горячие линии связи» для экстренных случаевЭти каналы существуют не для обсуждения текущей напряженности, отметил он
Несмотря на высокую напряженность между Россией и НАТО, сохраняются «горячие линии связи» для чрезвычайных ситуаций, а также диалог на уровне министров обороны России и США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «РИА Новости».
«Есть так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов. Сохраняется диалог на уровне министров обороны России и США. Тем не менее эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности», – сказал он.
Грушко напомнил, что с 2016 г. Москва не раз выдвигала разные инициативы по деэскалации, но НАТО не была готова «к серьезному разговору» ни по одной из них. В частности, был отвергнут проект договора о гарантиях безопасности в декабре 2021 г. Дипломат выразил мнение, что «думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют».
В апреле 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Североатлантического альянса дошли до уровня прямой конфронтации. В июле он подчеркивал, что де-факто НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине. Военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно приближается к границам России. Сложившаяся ситуация – «серьезная угроза национальной безопасности» страны, отметил Песков.
В июне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне в настоящее время сведены к абсолютному минимуму – «и по количеству их, и по содержательной стороне». Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не говорили лично уже более двух лет. Разговор с американским лидером состоялся в предыдущий раз 31 декабря 2021 г., утверждается на сайте Кремля. При этом в Белом доме сообщали, что Байден также общался с Путиным по телефону 12 февраля 2022 г.