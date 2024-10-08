В ЕК заявили о необходимости создать выгодные переговорные позиции для Украины

1 октября Financial Times (FT) писала, что назначенный в сентябре 2024 г. министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в США занял более «прагматичную позицию» в переговорах с представителями Запада относительно завершения конфликта. Речь идет о переговорах в формате «земля в обмен на безопасность», то есть об отказе от возвращения новых российских территорий под контроль Украины военным путем в обмен на вступление в НАТО. Позже в украинском МИДе опровергли подобные переговоры, назвав публикацию FT недостоверной.