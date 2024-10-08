В ЕК заявили о необходимости создать выгодные переговорные позиции для Украины

В ЕК заявили о необходимости создать выгодные переговорные позиции для УкраиныЛидеры ЕС обсудят ситуацию вокруг республики на саммите в октябре
Евросоюзу необходимо обеспечить для Украины положение, которое позволило бы ей «обсуждать мир на выгодных условиях», а также подготовить для республики дорогу к полноценному членству в ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на заседании Европарламента в Страсбурге, посвященном подготовке к саммиту ЕС, который состоится 17–18 октября.
Шефчович отметил, что на саммите Евросовет обсудит ситуацию вокруг Украины.
«Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит "Большой семерки". Важно, чтобы средства были готовы к концу года», – сказал вице-президент ЕК (цитата по «РИА Новости»).
В Евросоюзе также ведется работа по подготовке Украины к зимнему периоду.
1 октября Financial Times (FT) писала, что назначенный в сентябре 2024 г. министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в США занял более «прагматичную позицию» в переговорах с представителями Запада относительно завершения конфликта. Речь идет о переговорах в формате «земля в обмен на безопасность», то есть об отказе от возвращения новых российских территорий под контроль Украины военным путем в обмен на вступление в НАТО. Позже в украинском МИДе опровергли подобные переговоры, назвав публикацию FT недостоверной.
В середине августа первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, потеряло свою актуальность после нападения украинской армии на Курскую область. По его словам, ранее российская сторона «выступила с очень щедрым предложением в адрес Украины, учитывая ее отчаянное положение на линии фронта». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс урегулирования конфликта с помощью мирных переговоров.