Пушилин назвал напряженной ситуацию в Угледаре после взятия под контроль ВС РФ

3 октября Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Угледара в ДНР. Бои за город продолжались с февраля 2022 г. В январе 2024 г. Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.