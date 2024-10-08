Пушилин назвал напряженной ситуацию в Угледаре после взятия под контроль ВС РФ
Ситуация в перешедшем под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР) остается напряженной, продолжаются обстрелы. Об этом заявил журналистам глава региона Денис Пушилин.
«Противник обстреливает Угледар, он старается «огрызаться», поэтому пока еще все напряженно», – уточнил Пушилин (цитата по ТАСС).
3 октября Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Угледара в ДНР. Бои за город продолжались с февраля 2022 г. В январе 2024 г. Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав пяти соединений и воинских частей: 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, 36-ю и 37-ю отдельные гвардейские мотострелковые бригады, 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк. Все они отличились при взятии Угледара.