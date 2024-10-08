Армия Израиля атаковала ракетные установки «Хезболлы»
ВВС Израиля атаковали несколько ракетных установок ливанской группировки «Хезболла», которые использовались для обстрелов израильской территории. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Удары были нанесены по установкам, из которых производился массированный обстрел в направлении Хайфы и других городов на севере Израиля. Израильские силы также ударили по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.
8 октября ЦАХАЛ зафиксировала около 85 пусков ракет по районам Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфы из Ливана. Агентство Mehr со ссылкой на заявление «Хезболлы» писало об атаке ливанской группировки на базу израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом.
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.