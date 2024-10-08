Орбан считает неверной стратегию Евросоюза по Украине
Стратегия Евросоюза (ЕС) по конфликту на Украине является ошибочной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Index.
Орбан уточнил, что Евросоюз намерен добиться урегулирования конфликта более долгим путем. По его мнению, ЕС должен работать с Глобальным Югом над прекращением огня путем переговоров двух сторон. Пока большинство стран выступает за мир, Евросоюз стоит на стороне войны, считает венгерский премьер.
8 октября вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович указал на необходимость обеспечить для Украины положение, которое позволило бы стране «обсуждать мир на выгодных условиях».
В середине августа первый заместитель постпреда РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский заявил, что мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, потеряло свою актуальность после нападения украинских сил на Курскую область. По его словам, ранее российская сторона «выступила с очень щедрым предложением в адрес Украины, учитывая ее отчаянное положение на линии фронта». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс урегулирования конфликта с помощью мирных переговоров.