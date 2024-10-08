Орбан считает неверной стратегию Евросоюза по Украине

В середине августа первый заместитель постпреда РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский заявил, что мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, потеряло свою актуальность после нападения украинских сил на Курскую область. По его словам, ранее российская сторона «выступила с очень щедрым предложением в адрес Украины, учитывая ее отчаянное положение на линии фронта». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс урегулирования конфликта с помощью мирных переговоров.