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Орбан считает неверной стратегию Евросоюза по Украине

Ведомости

Стратегия Евросоюза (ЕС) по конфликту на Украине является ошибочной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Index.

Орбан уточнил, что Евросоюз намерен добиться урегулирования конфликта более долгим путем. По его мнению, ЕС должен работать с Глобальным Югом над прекращением огня путем переговоров двух сторон. Пока большинство стран выступает за мир, Евросоюз стоит на стороне войны, считает венгерский премьер.

8 октября вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович указал на необходимость обеспечить для Украины положение, которое позволило бы стране «обсуждать мир на выгодных условиях».

В середине августа первый заместитель постпреда РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский заявил, что мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, потеряло свою актуальность после нападения украинских сил на Курскую область. По его словам, ранее российская сторона «выступила с очень щедрым предложением в адрес Украины, учитывая ее отчаянное положение на линии фронта». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что своими действиями Киев «поставил на долгосрочную паузу» процесс урегулирования конфликта с помощью мирных переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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