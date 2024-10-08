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На Украине заявили о невозможности провести второй «саммит мира» в ноябре

Ведомости

Второй саммит по установления мира на Украине, запланированный к проведению в ноябре 2024 г., не состоится в следующем месяце. Об этом украинскому изданию Telegraph рассказала советница главы офиса президента Украины Дария Заривная, команда которой отвечает за подготовку и ключевые документы конференций.

«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира президента Украины Владимира Зеленского], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита», – пояснила Заривная.

По ее словам, в Канаде 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция по гуманитарным вопросам, после чего будет решаться вопрос даты проведения второго саммита.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. В июне этого года в Швейцарии состоялся инициированный Киевом саммит по теме решения российско-украинского конфликта. Россию на мероприятие не пригласили, власти страны также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам. Итоговую декларацию саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 92, участвовавших в мероприятии.

15 июля на пресс-конференции Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на саммите по установлению мира на Украине, который планируется к проведению в ноябре. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии, если на нем, как и на первом саммите, будет продвигаться безальтернативная для России «формула мира» Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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