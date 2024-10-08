На Украине заявили о невозможности провести второй «саммит мира» в ноябре

15 июля на пресс-конференции Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на саммите по установлению мира на Украине, который планируется к проведению в ноябре. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии, если на нем, как и на первом саммите, будет продвигаться безальтернативная для России «формула мира» Зеленского.