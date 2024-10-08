На Украине заявили о невозможности провести второй «саммит мира» в ноябре
Второй саммит по установления мира на Украине, запланированный к проведению в ноябре 2024 г., не состоится в следующем месяце. Об этом украинскому изданию Telegraph рассказала советница главы офиса президента Украины Дария Заривная, команда которой отвечает за подготовку и ключевые документы конференций.
«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира президента Украины Владимира Зеленского], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита», – пояснила Заривная.
По ее словам, в Канаде 30-31 октября состоится последняя тематическая конференция по гуманитарным вопросам, после чего будет решаться вопрос даты проведения второго саммита.
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. В июне этого года в Швейцарии состоялся инициированный Киевом саммит по теме решения российско-украинского конфликта. Россию на мероприятие не пригласили, власти страны также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам. Итоговую декларацию саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 92, участвовавших в мероприятии.
15 июля на пресс-конференции Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на саммите по установлению мира на Украине, который планируется к проведению в ноябре. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии, если на нем, как и на первом саммите, будет продвигаться безальтернативная для России «формула мира» Зеленского.