Что известно о ситуации в Курской области на 8 октября

8 октября вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на заседании Европарламента заявил, что Евросоюзу необходимо обеспечить для Украины положение, которое позволило бы ей «обсуждать мир на выгодных условиях». После вторжения ВСУ в Курскую область власти Украины тоже говорили, что случившееся якобы может помочь Киеву иметь более сильные позиции к моменту переговоров. 7 октября Служба внешней разведки России (СВР) опубликовала заявление Сергея Нарышкина, который сообщил, что в план атаки ВСУ также входили захват и минирование Курской атомной электростанции (АЭС). По его словам, разведка США с начала спецоперации на Украине передает Киеву информацию, которая впоследствии используется для атак на гражданскую инфраструктуру в России. С марта американские разведывательные спутники значительно активизировали высокодетальную съемку объектов на граничащих с Украиной российских территориях, отметил глава СВР.