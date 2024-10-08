Что известно о ситуации в Курской области на 8 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 8 октябряНа фоне боевых действий кабмин утвердил действие режима СЭЗ в приграничных регионах
Бои в Курской области продолжаются 64-й день. В регионе все еще действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. По данным Минобороны РФ, боевые действия в основном ведутся в районах населенных пунктов Суджанского, Большесолдатского и Глушковского районов. В российском ведомстве утверждают, что с 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Курском направлении уже более 21 250 военнослужащих. На этом фоне правительство РФ утвердило постановление, распространяющее режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.
Согласно сводке Минобороны, группировка войск «Север» ведет наступление, в ходе которого нанесла противнику поражение в районах сел Дарьино, Николаево-Дарьино, Плехово (Суджанский район), села Любимовка (Большесолдатский район) и поселка Новый Путь (Глушковский район).
ВСУ попробовали контратаковать в направлении Плехово, Любимовки и Русского Поречного (Суджанский район), а также атаковать в направлении Ольговки (Кореневский район). Эти попытки были отражены, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также заявили, что противнику нанесено поражение в районах 16 населенных пунктов Суджанского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Железногорского и Курчатовского районов области. Агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ 8 октября также сообщило, что экипажи российских штурмовиков Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по районам сосредоточения и резервов ВСУ в Сумской области Украины, говорится в сводке. По информации Минобороны РФ, среди потерь противника за время боев на Курском направлении – 136 танков, 891 боевая бронированная машина, восемь реактивных систем залпового огня HIMARS и т. д.
8 октября вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на заседании Европарламента заявил, что Евросоюзу необходимо обеспечить для Украины положение, которое позволило бы ей «обсуждать мир на выгодных условиях». После вторжения ВСУ в Курскую область власти Украины тоже говорили, что случившееся якобы может помочь Киеву иметь более сильные позиции к моменту переговоров. 7 октября Служба внешней разведки России (СВР) опубликовала заявление Сергея Нарышкина, который сообщил, что в план атаки ВСУ также входили захват и минирование Курской атомной электростанции (АЭС). По его словам, разведка США с начала спецоперации на Украине передает Киеву информацию, которая впоследствии используется для атак на гражданскую инфраструктуру в России. С марта американские разведывательные спутники значительно активизировали высокодетальную съемку объектов на граничащих с Украиной российских территориях, отметил глава СВР.
Российское правительство тем временем утвердило постановление, распространяющее режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории Курской, Белгородской и Брянской областей, где также действует режим контртеррористической операции. Для резидентов СЭЗ станут доступны льготы по налогам на прибыль и имущество, а также пониженные страховые взносы. Кроме того, таможенные процедуры в СЭЗ идут по особому правовому режиму.
Вечером 7 октября продолжение получило дело о пересечении журналистами итальянского телеканала RAI Стефанией Баттистини и Симоне Трайни госграницы России в Курской области. Они одними из первых сделали репортаж из города Суджа после вторжения ВСУ. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. Российские правоохранители обвинили Баттистини и Трайни по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ленинский районный суд Курска постановил заочно арестовать итальянских журналистов.