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Лавров: Россия не «клюнет» на «формулу мира» Зеленского

Ведомости

Россия не будет участвовать в следующем саммите по установлению мира на Украине, если на нем, как и на первом мероприятии, будет продвигаться безальтернативная для России «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Йемена заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Суть у всех этих процессов – это абсолютно бесперспективная, тупиковая «формула мира» так называемая, которую выдвинул Зеленский. Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигающих эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, ну только какие-то мечтатели на Украине, в Киеве, на Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что речь может идти только о таких переговорах, где «никто никаких ультиматумов никому не выдвигает».

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. Осенью того года Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров тогда назвал «формулу мира» иллюзорной.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но уже в конце июля, после первого мирного саммита по Украине, в интервью ВВС Зеленский допустил возможность переговоров. Однако после того как украинские войска вторглись 6 августа на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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