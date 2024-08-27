Лавров: Россия не «клюнет» на «формулу мира» Зеленского
Россия не будет участвовать в следующем саммите по установлению мира на Украине, если на нем, как и на первом мероприятии, будет продвигаться безальтернативная для России «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Йемена заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Суть у всех этих процессов – это абсолютно бесперспективная, тупиковая «формула мира» так называемая, которую выдвинул Зеленский. Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигающих эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, ну только какие-то мечтатели на Украине, в Киеве, на Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что речь может идти только о таких переговорах, где «никто никаких ультиматумов никому не выдвигает».
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. Осенью того года Зеленский на саммите G20 перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров тогда назвал «формулу мира» иллюзорной.
Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но уже в конце июля, после первого мирного саммита по Украине, в интервью ВВС Зеленский допустил возможность переговоров. Однако после того как украинские войска вторглись 6 августа на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.