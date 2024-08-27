Лавров: Россия не «клюнет» на «формулу мира» Зеленского

Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но уже в конце июля, после первого мирного саммита по Украине, в интервью ВВС Зеленский допустил возможность переговоров. Однако после того как украинские войска вторглись 6 августа на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.