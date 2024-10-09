Politico: ЕС может выделить Киеву 35 млрд евро за счет доходов от активов РФ
Постпреды стран Евросоюза 9 октября могут согласовать Киеву кредит на 35 млрд евро за счет доходов от заблокированных активов РФ. Об этом сообщает Politico.
Предложение должно пройти Европарламент. Ожидается, что официально оно будет одобрено в ноябре, пишет издание. Выделенные средства Киеву будут покрыты доходами от замороженных активов России.
Под вопросом остается, согласится ли Венгрия увеличить период продления санкций против РФ с шести месяцев до трех лет. Как отмечает Politico, в таком случае в предоставлении кредита Украине также примут участие США, что позволит ЕС снизить свою долю в общем кредите стран G7 с 35 млрд до 20 млрд евро.
17 сентября газета Financial Times (FT) писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит в размере от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 г. независимо от США. Утверждается, что ЕС ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов. По данным FT, Вашингтон готов участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд, но опасается позиции Венгрии по вопросу продления санкций.
В середине сентября ЕК предлагала продлить срок санкций против России до 36 месяцев или вообще на неопределенный срок. По данным Reuters, также есть вариант пятилетней заморозки активов с пересмотром каждые 12 месяцев.
ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России, в мае 2024 г. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в этом году. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.
Москва считает блокировку российских активов незаконной.