Politico: ЕС может выделить Киеву 35 млрд евро за счет доходов от активов РФ

17 сентября газета Financial Times (FT) писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит в размере от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 г. независимо от США. Утверждается, что ЕС ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов. По данным FT, Вашингтон готов участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд, но опасается позиции Венгрии по вопросу продления санкций.