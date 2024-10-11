FT: США готовы присоединиться к кредиту для Киева под доходы от активов РФ
США планируют присоединиться к кредиту для Украины на $50 млрд за счет доходов от заблокированных активов России, несмотря на то, что ЕС не смог дать гарантии, что активы будут заморожены еще долгое время. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Собеседники газеты пояснили, что Вашингтон готов выделить средства Киеву на фоне растущего давления с требованием выступить «единым фронтом» по вопросу поддержки Украины до избрания нового президента США.
Изначально Вашингтон обещал предоставить $20 млрд из $50 млрд, но после того, как Венгрия наложила вето на изменение сроков продления санкций против РФ, США рассматривают разные суммы, включая $5 млрд – столько активов РФ заблокировано в США.
По словам одного из источников, на США оказывалось давление предоставить изначально обещанную сумму. Вашингтон продолжает настаивать, чтобы ЕС дал гарантии сохранения режима санкций, но в то же время ищет альтернативные варианты. Собеседники говорят, что участие США в инициативе G7 и сумма кредита окончательно еще не установлены.
В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.
ЕК выдвинула три предложения: заморозка российских активов каждые 36 месяцев вместо шести, блокировка активов сразу на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, а также продление срока всех санкций сразу на три года. Но инициативу блокирует Венгрия. Будапешт отложил решение о сроках продления санкций ЕС против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировал возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд, писало Reuters 8 октября.