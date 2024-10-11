FT: США готовы присоединиться к кредиту для Киева под доходы от активов РФ

ЕК выдвинула три предложения: заморозка российских активов каждые 36 месяцев вместо шести, блокировка активов сразу на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, а также продление срока всех санкций сразу на три года. Но инициативу блокирует Венгрия. Будапешт отложил решение о сроках продления санкций ЕС против России до президентских выборов в США, чем фактически заблокировал возможность выделения кредита Украине на сумму $50 млрд, писало Reuters 8 октября.