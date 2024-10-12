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Польша может приостановить выдачу права на убежище

Ведомости

Польша планирует приостановить выдачу права на получение убежища в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет Bloomberg.

«Одним из элементов миграционной стратегии станет временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к тому, чтобы это решение было признано в Европе», – уточнил Туск.

Премьер отметил, что предоставит более подробную информацию на следующей неделе.

14 мая Совет Евросоюза утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища. Согласно ему, в сообществе вводятся принципы создания распределительных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Также вводится обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. Государствам – членам Евросоюза оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет сообщества за каждого непринятого мигранта из числа положенного.

В тот же день Туск предупредил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов согласно «Пакту о миграции», принятому Советом ЕС. Он добавил, что страна приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В стране также находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии. При обсуждении «Пакта о миграции» Польша голосовала против него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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