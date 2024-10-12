Польша может приостановить выдачу права на убежище
Польша планирует приостановить выдачу права на получение убежища в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет Bloomberg.
«Одним из элементов миграционной стратегии станет временное территориальное приостановление права на убежище, и я буду призывать к тому, чтобы это решение было признано в Европе», – уточнил Туск.
Премьер отметил, что предоставит более подробную информацию на следующей неделе.
14 мая Совет Евросоюза утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища. Согласно ему, в сообществе вводятся принципы создания распределительных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Также вводится обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. Государствам – членам Евросоюза оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет сообщества за каждого непринятого мигранта из числа положенного.
В тот же день Туск предупредил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов согласно «Пакту о миграции», принятому Советом ЕС. Он добавил, что страна приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В стране также находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии. При обсуждении «Пакта о миграции» Польша голосовала против него.