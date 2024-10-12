Польша может приостановить выдачу права на убежище

В тот же день Туск предупредил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов согласно «Пакту о миграции», принятому Советом ЕС. Он добавил, что страна приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В стране также находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии. При обсуждении «Пакта о миграции» Польша голосовала против него.