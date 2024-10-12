Spiegel: власти Украины обсуждают сценарий уступки территорий

10 октября газета Corriere della Sera сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.