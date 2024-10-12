Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Spiegel: власти Украины обсуждают сценарий уступки территорий

Ведомости

Власти Украины обсуждают сценарий завершения конфликта, при котором страна должна будет уступить территории, перешедшие под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на украинского чиновника.

Собеседник издания признал, что у украинских властей было неправильное представление о победе. По его мнению, для достижения соглашения об урегулировании конфликта без уступок не обойтись. Сделка должна быть выгодна и России, отметил чиновник.

Он добавил, что уровень поддержки Украины со стороны США будет снижаться. Это произойдет как в случае победы на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, так и вице-президента США Камалы Харрис.

10 октября газета Corriere della Sera сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали каких-либо сигналов от Киева. В офисе Зеленского позже подчеркнули, что информация о готовности Украины прекратить огонь в обмен на гарантии от Евросоюза и США, не соответствует действительности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных