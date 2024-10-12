Spiegel: власти Украины обсуждают сценарий уступки территорий
Власти Украины обсуждают сценарий завершения конфликта, при котором страна должна будет уступить территории, перешедшие под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на украинского чиновника.
Собеседник издания признал, что у украинских властей было неправильное представление о победе. По его мнению, для достижения соглашения об урегулировании конфликта без уступок не обойтись. Сделка должна быть выгодна и России, отметил чиновник.
Он добавил, что уровень поддержки Украины со стороны США будет снижаться. Это произойдет как в случае победы на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, так и вице-президента США Камалы Харрис.
10 октября газета Corriere della Sera сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США по аналогии с теми, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали каких-либо сигналов от Киева. В офисе Зеленского позже подчеркнули, что информация о готовности Украины прекратить огонь в обмен на гарантии от Евросоюза и США, не соответствует действительности.