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Kan: Иран не станет отвечать на ограниченный удар Израиля

Ведомости

Иран через третью страну передал США, что не будет отвечать на возможную ограниченную атаку Израиля. Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

По его данным, в послании утверждалось, что если ответ Израиля на атаку Ирана ограничится определенными целями, исламская республика сочтет этот раунд закрытым. Отмечается, что послание было передано «за кулисами», в то время как власти Ирана публично предупредили Израиль о более сильном ответе на предполагаемую атаку.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

5 октября представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари пообещал, что страна ответит на атаку Ирана тогда и так, как сочтет уместным. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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