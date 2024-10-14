Kan: Иран не станет отвечать на ограниченный удар Израиля

По его данным, в послании утверждалось, что если ответ Израиля на атаку Ирана ограничится определенными целями, исламская республика сочтет этот раунд закрытым. Отмечается, что послание было передано «за кулисами», в то время как власти Ирана публично предупредили Израиль о более сильном ответе на предполагаемую атаку.