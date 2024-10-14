ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных еще на два года

Евросоюз продлит миссию для подготовки солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на два года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Решение было принято по итогам встреч глав МИД ЕС в Люксембурге.