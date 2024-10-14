ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных еще на два года
Евросоюз продлит миссию для подготовки солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на два года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Решение было принято по итогам встреч глав МИД ЕС в Люксембурге.
17 сентября европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщал, что на территории ЕС в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» прошли подготовку 60 000 военнослужащих ВСУ с начала конфликта.
30 августа Боррель на неформальной встрече министров обороны стран ЕС заявил, что подготовка ВСУ будет проводиться близко к республике, но не на ее территории.