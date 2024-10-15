Пентагон: запасы военной помощи для Украины и Израиля ограничены
Запасы военной помощи для Украины и Израиля не бесконечны, заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга. Трансляция шла на официальном сайте Пентагона.
«Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», – сказала она. При этом Сингх добавила, что Вашингтон продолжит оказывать помощь странам.
23 сентября Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинского «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.
13 октября Пентагон объявил об отправке Израилю противоракетного комплекса THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) для защиты от атак Ирана. 15 октября газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что в Израиле наблюдается нехватка ракет-перехватчиков. Бывшая представительница Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул также заявила в разговоре с FT, что запасы США не безграничны.
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва считает санкции незаконными и призывает Запад прекратить поставки оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.