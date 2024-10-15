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Пентагон: запасы военной помощи для Украины и Израиля ограничены

Ведомости

Запасы военной помощи для Украины и Израиля не бесконечны, заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга. Трансляция шла на официальном сайте Пентагона.

«Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», – сказала она. При этом Сингх добавила, что Вашингтон продолжит оказывать помощь странам.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинского «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.

13 октября Пентагон объявил об отправке Израилю противоракетного комплекса THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) для защиты от атак Ирана. 15 октября газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что в Израиле наблюдается нехватка ракет-перехватчиков. Бывшая представительница Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул также заявила в разговоре с FT, что запасы США не безграничны.

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва считает санкции незаконными и призывает Запад прекратить поставки оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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