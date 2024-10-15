Пентагон: запасы военной помощи для Украины и Израиля ограничены

«Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», – сказала она. При этом Сингх добавила, что Вашингтон продолжит оказывать помощь странам.