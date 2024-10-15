FT сообщила о нехватке ракет-перехватчиков у ПВО Израиля

5 октября представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари пообещал, что страна ответит на атаку Ирана тогда и так, как сочтет уместным. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант уточнил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным».