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FT сообщила о нехватке ракет-перехватчиков у ПВО Израиля

Ведомости

Израилю не хватает ракет-перехватчиков, необходимых для укрепления обороны страны и отражения атак средствами противовоздушной обороны (ПВО) со стороны Ирана и его сторонников. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Проблема с боеприпасами для Израиля очень серьезная», – уточнила бывшая представительница Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул.

По ее словам, если Иран нанесет массированную атаку по территории Израиля и к нему присоединится ливанская группировка «Хезболла», израильская ПВО окажется на пределе. Запасы США также не безграничны. Вашингтон не может продолжать поставлять оружие Украине и Израилю в прежнем темпе, считает Строул.

Гендиректор производителя ракет-перехватчиков Israel Aerospace Industries Боаз Леви рассказал изданию, что сотрудники компании трудятся в три смены, чтобы выполнить обязательства. Он признал необходимость пополнять запасы. Бывший сотрудник минобороны Израиля Эхуд Эйлам допустил, что израильская армия приберегла несколько ракет-перехватчиков во время атаки со стороны Ирана 1 октября на случай, если исламская республика вновь ударит по Тель-Авиву.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильские военные начали ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

5 октября представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари пообещал, что страна ответит на атаку Ирана тогда и так, как сочтет уместным. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант уточнил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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