FT сообщила о нехватке ракет-перехватчиков у ПВО Израиля
Израилю не хватает ракет-перехватчиков, необходимых для укрепления обороны страны и отражения атак средствами противовоздушной обороны (ПВО) со стороны Ирана и его сторонников. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Проблема с боеприпасами для Израиля очень серьезная», – уточнила бывшая представительница Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул.
По ее словам, если Иран нанесет массированную атаку по территории Израиля и к нему присоединится ливанская группировка «Хезболла», израильская ПВО окажется на пределе. Запасы США также не безграничны. Вашингтон не может продолжать поставлять оружие Украине и Израилю в прежнем темпе, считает Строул.
Гендиректор производителя ракет-перехватчиков Israel Aerospace Industries Боаз Леви рассказал изданию, что сотрудники компании трудятся в три смены, чтобы выполнить обязательства. Он признал необходимость пополнять запасы. Бывший сотрудник минобороны Израиля Эхуд Эйлам допустил, что израильская армия приберегла несколько ракет-перехватчиков во время атаки со стороны Ирана 1 октября на случай, если исламская республика вновь ударит по Тель-Авиву.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильские военные начали ограниченные наземные рейды на юге Ливана.
5 октября представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари пообещал, что страна ответит на атаку Ирана тогда и так, как сочтет уместным. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант уточнил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на ракетную атаку, он будет «смертоносным и неожиданным».