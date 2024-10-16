Британия изучает возможность введения санкций против двух министров Израиля

В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также призывал ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича. Он пояснил, что в то время когда мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр нацбезопасности призывает сократить подачу топлива и помощь гражданскому населению в анклаве. Заявления главы минфина также были расценены Боррелем как подстрекательство к военным преступлениям.