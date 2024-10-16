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Британия изучает возможность введения санкций против двух министров Израиля

Ведомости

Великобритания рассматривает возможность введения санкций в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за их комментарии в отношении мирных жителей Газы и поселенцев на Западном берегу. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает Reuters.

Речь идет о комментариях Смотрича о том, что голод среди гражданского населения в Газе может быть оправдан, а также о словах Бен-Гвира о том, что виновные в насилии со стороны поселенцев на Западном берегу были героями, указывает агентство.

«Мы рассматриваем это [введение санкций], потому что это явно отвратительные комментарии», – сказал премьер-министр.

Оба министра заявляли, что установление ограничений не приведет к изменению их позиций.

В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также призывал ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича. Он пояснил, что в то время когда мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр нацбезопасности призывает сократить подачу топлива и помощь гражданскому населению в анклаве. Заявления главы минфина также были расценены Боррелем как подстрекательство к военным преступлениям.

В начале июня представляющие крайне правые партии Смотрич и Бен-Гвир пригрозили покинуть израильское правительство Биньямина Нетаньяху, если тот согласится с планом президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа. Об этом министры написали на своих страницах в Х.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 42 000 человек, утверждает минздрав Палестины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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