Британия изучает возможность введения санкций против двух министров Израиля
Великобритания рассматривает возможность введения санкций в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за их комментарии в отношении мирных жителей Газы и поселенцев на Западном берегу. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает Reuters.
Речь идет о комментариях Смотрича о том, что голод среди гражданского населения в Газе может быть оправдан, а также о словах Бен-Гвира о том, что виновные в насилии со стороны поселенцев на Западном берегу были героями, указывает агентство.
«Мы рассматриваем это [введение санкций], потому что это явно отвратительные комментарии», – сказал премьер-министр.
Оба министра заявляли, что установление ограничений не приведет к изменению их позиций.
В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также призывал ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича. Он пояснил, что в то время когда мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр нацбезопасности призывает сократить подачу топлива и помощь гражданскому населению в анклаве. Заявления главы минфина также были расценены Боррелем как подстрекательство к военным преступлениям.
В начале июня представляющие крайне правые партии Смотрич и Бен-Гвир пригрозили покинуть израильское правительство Биньямина Нетаньяху, если тот согласится с планом президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа. Об этом министры написали на своих страницах в Х.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 42 000 человек, утверждает минздрав Палестины.