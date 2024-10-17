Пашинян: правительство Армении не изучило причины эмиграции из страны
Правительство Армении до сих пор не изучило главную проблему республики – эмиграцию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабмина, передает «Sputnik Армения».
Пашинян уточнил, что демографическую проблему нельзя сводить только к поддержке рождаемости. Необходимо понять причины, которые побуждают граждан уезжать. В числе подобных причин – опасения, связанные со службой в армии, невозможность трудоустройства и отсутствие достойной оплаты труда.
«Еще один важный вопрос – несправедливость. Если человек постоянно сталкивается с ней, он задается вопросом: "Если у себя дома не могу защитить свои права, что меня связывает с родной страной?", – отметил премьер-министр.
9 сентября председатель Аудиторской палаты Армении Наири Саркисян сообщил «Sputnik Армения», что население республики в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 000 человек до 2,2 млн. По его мнению, причинами этого станут низкий коэффициент рождаемости, эмиграция и последствия военных действий в Нагорном Карабахе. В частности, в 2023 г. Армению покинули 48 000 граждан.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион.
В апреле МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, которые перешли к Азербайджану, составила 6,5 кв. км. 30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.