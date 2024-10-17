Медведев: годовой план комплектования ВС РФ контрактниками исполнен на 78%

4 июля Медведев на совещании в Минобороны заявил, что за первое полугодие 2024 г. около 190 000 человек заключили контракты с ведомством. По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, сообщал Медведев. Почти год назад, в конце октября 2023 г., зампредседателя Совета безопасности говорил, что каждый день заключают контракт более 1600 человек.