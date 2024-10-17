Медведев: годовой план комплектования ВС РФ контрактниками исполнен на 78%
Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащими по контракту выполнен на 78% по состоянию на середину октября. Об этом сообщил на профильном совещании зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мы сегодня продолжим с вами работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками. По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные. Самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», – сказал Медведев.
Зампред Совета безопасности также затронул тему контроля над объективностью информации об учете военнослужащих и статистике выполнения задания по комплектованию ВС РФ. В частности, он сообщил, что недавно вместе с представителями прокуратуры и ФСБ посетил Ярославскую область, где они проверили пункт отбора на службу по контракту. По словам Медведева, ситуация там сейчас значительно лучше, чем по сравнению с 2023 г., системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено, хотя и есть отдельные проблемы.
4 июля Медведев на совещании в Минобороны заявил, что за первое полугодие 2024 г. около 190 000 человек заключили контракты с ведомством. По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, сообщал Медведев. Почти год назад, в конце октября 2023 г., зампредседателя Совета безопасности говорил, что каждый день заключают контракт более 1600 человек.
16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу с 1 декабря. Путин 18 сентября на совещании по развитию ВС РФ пояснил, что указ направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов.