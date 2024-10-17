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Посланник папы римского по Украине провел встречу с Ушаковым в Москве

Ведомости

Кардинал и спецпосланник папы римского по урегулированию на Украине Маттео Дзуппи в ходе трехдневной поездки в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщается на сайте службы печати Святого престола.

Дзуппи также провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Переговоры помогли оценить работу, направленную на воссоединение семей с несовершеннолетними, обмен пленными, ранеными и телами погибших.

Кардинал также встретился с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. Стороны обсудили различные вопросы, в том числе гуманитарные.

«В целом визит позволил рассмотреть ряд перспектив продолжения гуманитарного сотрудничества и открытия путей к долгожданному миру», – говорится в сообщении.

14 октября «РИА Новости» сообщило о прибытии Дзуппи в Москв. Собеседник агентства уточнил, что визит посланника папы римского «продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине». Отмечалась возможность встречи кардинала с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 11 октября в Ватикане побывал президент Украины Владимир Зеленский, там он провел встречу с папой римским Франциском.

До этого Дзуппи прилетал в Москву в июне 2023 г. Тогда в Ватикане назвали целью его визита в Россию «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». В прошлый раз кардинал дважды встретился с Ушаковым, а также был принят патриархом Кириллом и провел переговоры с Львовой-Беловой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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