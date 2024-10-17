Посланник папы римского по Украине провел встречу с Ушаковым в Москве

До этого Дзуппи прилетал в Москву в июне 2023 г. Тогда в Ватикане назвали целью его визита в Россию «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». В прошлый раз кардинал дважды встретился с Ушаковым, а также был принят патриархом Кириллом и провел переговоры с Львовой-Беловой.