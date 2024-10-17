Посланник папы римского по Украине провел встречу с Ушаковым в Москве
Кардинал и спецпосланник папы римского по урегулированию на Украине Маттео Дзуппи в ходе трехдневной поездки в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщается на сайте службы печати Святого престола.
Дзуппи также провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Переговоры помогли оценить работу, направленную на воссоединение семей с несовершеннолетними, обмен пленными, ранеными и телами погибших.
Кардинал также встретился с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. Стороны обсудили различные вопросы, в том числе гуманитарные.
«В целом визит позволил рассмотреть ряд перспектив продолжения гуманитарного сотрудничества и открытия путей к долгожданному миру», – говорится в сообщении.
14 октября «РИА Новости» сообщило о прибытии Дзуппи в Москв. Собеседник агентства уточнил, что визит посланника папы римского «продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине». Отмечалась возможность встречи кардинала с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 11 октября в Ватикане побывал президент Украины Владимир Зеленский, там он провел встречу с папой римским Франциском.
До этого Дзуппи прилетал в Москву в июне 2023 г. Тогда в Ватикане назвали целью его визита в Россию «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». В прошлый раз кардинал дважды встретился с Ушаковым, а также был принят патриархом Кириллом и провел переговоры с Львовой-Беловой.