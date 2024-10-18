Путин: любой шаг по созданию ядерного оружия на Украине получит реакцию

«Создать ядерное оружие в современном мире не сложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но в целом большой сложности нет. Это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию», – подчеркнул Путин.