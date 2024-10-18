Путин: любой шаг по созданию ядерного оружия на Украине получит реакцию
Любой шаг по созданию ядерного оружия на Украине будет встречать соответствующую реакцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Создать ядерное оружие в современном мире не сложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но в целом большой сложности нет. Это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию», – подчеркнул Путин.
По его словам, политическое руководство Украины неоднократно говорило об этом, в том числе до перехода кризиса в горячую фазу. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Глава государства предупредил, что РФ в состоянии проследить любое движение к получению Украиной ядерного оружия.
17 октября немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, занимающегося закупками оружия, сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа. В тот же день советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал данные Bild «ерундой» и сравнил статьи автора публикации Юлиана Репке с заявлениями «российских пропагандистов».
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, Зеленский пояснил, что неядерный пакет сдерживания включает размещение западных ракет на территории Украины.