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Путин: любой шаг по созданию ядерного оружия на Украине получит реакцию

Ведомости

Любой шаг по созданию ядерного оружия на Украине будет встречать соответствующую реакцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Создать ядерное оружие в современном мире не сложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня, но в целом большой сложности нет. Это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию», – подчеркнул Путин.

По его словам, политическое руководство Украины неоднократно говорило об этом, в том числе до перехода кризиса в горячую фазу. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Глава государства предупредил, что РФ в состоянии проследить любое движение к получению Украиной ядерного оружия.

17 октября немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, занимающегося закупками оружия, сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель при наличии соответствующего приказа. В тот же день советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал данные Bild «ерундой» и сравнил статьи автора публикации Юлиана Репке с заявлениями «российских пропагандистов».

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы» в конфликте с Россией, в котором был пункт о размещении в стране «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». 17 октября, выступая в Евросовете, Зеленский пояснил, что неядерный пакет сдерживания включает размещение западных ракет на территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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