ТАСС: в Судже ВСУ начали экстренно строить бетонные укрепления
Вооруженные силы Украины начали возводить в Судже Курской области бетонные укрепления, для этого в город направили несколько мобильных бетонных заводов, об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Тем не менее, по информации агентства, спешно созданные фортификации не отличаются хорошим качеством.
11 октября «Ведомости» писали о возвращении российскими войсками 15 населенных пунктов в Курской области. Комментируя ситуацию в зоне проведения спецоперации, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что на Донецком направлении ВС РФ двигаются вперед на 10 участках. По мнению военного, Курская область скоро будет полностью освобождена.