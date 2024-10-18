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ТАСС: в Судже ВСУ начали экстренно строить бетонные укрепления

Ведомости

Вооруженные силы Украины начали возводить в Судже Курской области бетонные укрепления, для этого в город направили несколько мобильных бетонных заводов, об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Тем не менее, по информации агентства, спешно созданные фортификации не отличаются хорошим качеством.

11 октября «Ведомости» писали о возвращении российскими войсками 15 населенных пунктов в Курской области. Комментируя ситуацию в зоне проведения спецоперации, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что на Донецком направлении ВС РФ двигаются вперед на 10 участках. По мнению военного, Курская область скоро будет полностью освобождена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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