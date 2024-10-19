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CNN: лидер «Хамаса» Яхья Синвар погиб от огнестрельного ранения в голову

Ведомости

Причиной смерти лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара стало огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщил в интервью CNN главный патологоанатом израильского Национального центра судебной медицины, проводивший вскрытие и подписавший свидетельство о смерти главы движения, доктор Чен Кугель.

«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелое травматическое повреждение мозга», – уточнил Кугель.

По его словам, Синвар получил и другие серьезные травмы, но именно огнестрельное ранение стало для него смертельным. Лидер «Хамаса» был ранен в правое предплечье, каменная кладка упала на его левую ногу или бедро, в тело также вошли многочисленные осколки.

17 октября Армия обороны Израиля сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В тот же день МИД Израиля подтвердил смерть лидера «Хамаса» в результате операции израильской армии. Группировка также признала гибель Синвара.

18 октября газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что военные случайно наткнулись на здание, в котором находился Синвар, в ходе патрулирования на юге Газы. Собеседники издания заявили, что израильские военнослужащие вступили в перестрелку с боевиками и с помощью беспилотников разрушили часть здания, в котором были члены «Хамаса».

Синвар возглавлял радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро радикального движения «Хамас» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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