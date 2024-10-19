CNN: лидер «Хамаса» Яхья Синвар погиб от огнестрельного ранения в голову

По его словам, Синвар получил и другие серьезные травмы, но именно огнестрельное ранение стало для него смертельным. Лидер «Хамаса» был ранен в правое предплечье, каменная кладка упала на его левую ногу или бедро, в тело также вошли многочисленные осколки.