CNN: лидер «Хамаса» Яхья Синвар погиб от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара стало огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщил в интервью CNN главный патологоанатом израильского Национального центра судебной медицины, проводивший вскрытие и подписавший свидетельство о смерти главы движения, доктор Чен Кугель.
«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелое травматическое повреждение мозга», – уточнил Кугель.
По его словам, Синвар получил и другие серьезные травмы, но именно огнестрельное ранение стало для него смертельным. Лидер «Хамаса» был ранен в правое предплечье, каменная кладка упала на его левую ногу или бедро, в тело также вошли многочисленные осколки.
18 октября газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что военные случайно наткнулись на здание, в котором находился Синвар, в ходе патрулирования на юге Газы. Собеседники издания заявили, что израильские военнослужащие вступили в перестрелку с боевиками и с помощью беспилотников разрушили часть здания, в котором были члены «Хамаса».
Синвар возглавлял радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро радикального движения «Хамас» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.