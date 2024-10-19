Франция обсуждает возможность скорого приглашения Украины в НАТО
Франция ведет переговоры со своими партнерами по НАТО о возможности немедленного приглашения Украины в альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев, передает агентство Reuters.
«Что касается приглашения Украине вступить в НАТО, мы открыты для этого и ведем дискуссии по этому вопросу с нашими партнерами», – уточнил Барро.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом «плана победы». По мнению украинского лидера, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» России, продолжение помощи, призыв к силам противовоздушной обороны союзников сбивать российские ракеты над страной и др.
18 октября министр-делегат Франции по вопросам Европы Бенжамен Хаддад отметил, что приглашение Украины в НАТО является «политическим сигналом», который можно сделать уже сейчас.
Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук предупредил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта.