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Франция обсуждает возможность скорого приглашения Украины в НАТО

Ведомости

Франция ведет переговоры со своими партнерами по НАТО о возможности немедленного приглашения Украины в альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев, передает агентство Reuters.

«Что касается приглашения Украине вступить в НАТО, мы открыты для этого и ведем дискуссии по этому вопросу с нашими партнерами», – уточнил Барро.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом «плана победы». По мнению украинского лидера, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет». Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» России, продолжение помощи, призыв к силам противовоздушной обороны союзников сбивать российские ракеты над страной и др.

18 октября министр-делегат Франции по вопросам Европы Бенжамен Хаддад отметил, что приглашение Украины в НАТО является «политическим сигналом», который можно сделать уже сейчас.

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук предупредил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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