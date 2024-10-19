CNN: тело лидера «Хамаса» могут обменять на израильских заложников
Тело лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара могут обменять на освобождение более сотни израильских заложников, остающихся в плену боевиков в секторе Газа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на израильские источники.
Два собеседника телеканала отметили, что освобождение заложников будет приоритетом Израиля при решении вопроса о дальнейших действиях в отношении останков Синвара. Они отметили, что тело лидера «Хамаса» может рассматриваться в качестве «разменной монеты».
«Если "Хамас" захочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», – уточнил израильский дипломатический источник.
По его мнению, освобождение заложников будет единственным способом возвращения тела Синвара в анклав. При этом возвращение останков лидера «Хамаса» в сектор Газа рискует сплотить сторонников радикальной группировки. Если Синвар будет похоронен в анклаве, это место может стать святыней для его последователей, подчеркнул собеседник телеканала.
17 октября армия обороны Израиля сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В тот же день МИД Израиля подтвердил смерть лидера «Хамаса» в результате операции израильской армии. Группировка также признала гибель Синвара. Главный патологоанатом израильского Национального центра судебной медицины Чен Кугель 19 октября сообщил CNN, что причиной смерти лидера «Хамаса» стало огнестрельное ранение в голову.
Синвар возглавлял радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро радикального движения «Хамас» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.