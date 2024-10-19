CNN: тело лидера «Хамаса» могут обменять на израильских заложников

По его мнению, освобождение заложников будет единственным способом возвращения тела Синвара в анклав. При этом возвращение останков лидера «Хамаса» в сектор Газа рискует сплотить сторонников радикальной группировки. Если Синвар будет похоронен в анклаве, это место может стать святыней для его последователей, подчеркнул собеседник телеканала.