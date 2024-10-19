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CNN: тело лидера «Хамаса» могут обменять на израильских заложников

Ведомости

Тело лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара могут обменять на освобождение более сотни израильских заложников, остающихся в плену боевиков в секторе Газа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на израильские источники.

Два собеседника телеканала отметили, что освобождение заложников будет приоритетом Израиля при решении вопроса о дальнейших действиях в отношении останков Синвара. Они отметили, что тело лидера «Хамаса» может рассматриваться в качестве «разменной монеты».

«Если "Хамас" захочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», – уточнил израильский дипломатический источник.

По его мнению, освобождение заложников будет единственным способом возвращения тела Синвара в анклав. При этом возвращение останков лидера «Хамаса» в сектор Газа рискует сплотить сторонников радикальной группировки. Если Синвар будет похоронен в анклаве, это место может стать святыней для его последователей, подчеркнул собеседник телеканала.

17 октября армия обороны Израиля сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В тот же день МИД Израиля подтвердил смерть лидера «Хамаса» в результате операции израильской армии. Группировка также признала гибель Синвара. Главный патологоанатом израильского Национального центра судебной медицины Чен Кугель 19 октября сообщил CNN, что причиной смерти лидера «Хамаса» стало огнестрельное ранение в голову. 

Синвар возглавлял радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро радикального движения «Хамас» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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