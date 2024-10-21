Медведев назвал задачей России «ослабление и унижение» Запада
Перед Россией стоит задача ослабления стран коллективного Запада, а также создание альтернативы их балансу сил, например, через развитие сотрудничества по линии БРИКС и других союзов. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром)», – написал Медведев, процитировав при этом публициста и дипломата поэта Федора Тютчева, который утверждал, что между Россией и Западом не может быть союза.
Зампредседателя Совета безопасности отмечает, что необходимо стремиться к созданию «противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора», поскольку «мир без баланса не вытянет даже десятка лет».
«И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга», – написал политик в преддверии очередного саммита БРИКС.
Участниками объединения являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. 18 октября Путин также заявил, что БРИКС никому себя не противопоставляет, это не объединение против кого-то.
Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, состоится в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.