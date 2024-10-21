Медведев назвал задачей России «ослабление и унижение» Запада

«Задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром)», – написал Медведев, процитировав при этом публициста и дипломата поэта Федора Тютчева, который утверждал, что между Россией и Западом не может быть союза.