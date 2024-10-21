Путину и президенту ОАЭ подарили плюшевых медвежат в гимназии имени Примакова

Главы государств зашли в кабинет биологии на совместный урок с учащимися Русской школы в Абу-Даби. Ученики приняли участие в занятии по изучению корня орхидеи по видеосвязи. Путин и президент ОАЭ также заглянули в языковой класс и поговорили со школьниками. В ходе занятия проводился мастер-класс по арабской каллиграфии. Ученики приготовили для лидеров России и ОАЭ коробки с подарками, в которых находились красные толстовки и плюшевые медвежата. Президенту России вручили толстовку с логотипом гимназии имени Примакова, а лидеру ОАЭ – с логотипом Центра международного сотрудничества в сфере образования.