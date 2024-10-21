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Путину и президенту ОАЭ подарили плюшевых медвежат в гимназии имени Примакова

Ведомости

Президентам России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимиру Путину и шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в гимназии имени Е. М. Примакова подарили плюшевых медвежат, которые являются символом учебного заведения, передает ТАСС.

Главы государств зашли в кабинет биологии на совместный урок с учащимися Русской школы в Абу-Даби. Ученики приняли участие в занятии по изучению корня орхидеи по видеосвязи. Путин и президент ОАЭ также заглянули в языковой класс и поговорили со школьниками. В ходе занятия проводился мастер-класс по арабской каллиграфии. Ученики приготовили для лидеров России и ОАЭ коробки с подарками, в которых находились красные толстовки и плюшевые медвежата. Президенту России вручили толстовку с логотипом гимназии имени Примакова, а лидеру ОАЭ – с логотипом Центра международного сотрудничества в сфере образования.

21 октября президенты России и ОАЭ провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.

До проведения переговоров главы государств приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак. 20 октября Путин принял президента ОАЭ за неформальным ужином.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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