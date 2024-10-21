Путину и президенту ОАЭ подарили плюшевых медвежат в гимназии имени Примакова
Президентам России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимиру Путину и шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в гимназии имени Е. М. Примакова подарили плюшевых медвежат, которые являются символом учебного заведения, передает ТАСС.
Главы государств зашли в кабинет биологии на совместный урок с учащимися Русской школы в Абу-Даби. Ученики приняли участие в занятии по изучению корня орхидеи по видеосвязи. Путин и президент ОАЭ также заглянули в языковой класс и поговорили со школьниками. В ходе занятия проводился мастер-класс по арабской каллиграфии. Ученики приготовили для лидеров России и ОАЭ коробки с подарками, в которых находились красные толстовки и плюшевые медвежата. Президенту России вручили толстовку с логотипом гимназии имени Примакова, а лидеру ОАЭ – с логотипом Центра международного сотрудничества в сфере образования.
21 октября президенты России и ОАЭ провели переговоры. Путин указал, что, несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев наблюдается «некоторая коррекция в сторону снижения». Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения стран качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.