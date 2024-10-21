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Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

Ведомости

В Конституцию Молдавии будут внесены поправки, касающиеся европейской интеграции, поскольку большинство граждан страны проголосовали за евроинтеграцию. Об этом на брифинге 21 октября заявила президент Майя Санду, комментируя результаты проведенного референдума, передает Report со ссылкой на молдавские СМИ.

«Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции. Международное сообщество уважает волеизъявление народа», – заявила глава государства.

Она также призвала сограждан активно принять участие во втором туре президентских выборов, чтобы «защитить свой голос, отданный в рамках референдума».

На референдуме 50,31% избирателей проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».

3 ноября пройдет заключительный этап – в финал вышли два кандидата: действующий президент Санду, получившая 42,07% голосов, и кандидат от партии социалистов Александр Стояногло, набравший 26,27%.

25 июня состоялась первая межправительственная конференция Молдова – ЕС, которая положила начало переговорам о вступлении страны в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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