Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

«Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции. Международное сообщество уважает волеизъявление народа», – заявила глава государства.