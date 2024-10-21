Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции
В Конституцию Молдавии будут внесены поправки, касающиеся европейской интеграции, поскольку большинство граждан страны проголосовали за евроинтеграцию. Об этом на брифинге 21 октября заявила президент Майя Санду, комментируя результаты проведенного референдума, передает Report со ссылкой на молдавские СМИ.
«Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции. Международное сообщество уважает волеизъявление народа», – заявила глава государства.
Она также призвала сограждан активно принять участие во втором туре президентских выборов, чтобы «защитить свой голос, отданный в рамках референдума».
На референдуме 50,31% избирателей проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против».
3 ноября пройдет заключительный этап – в финал вышли два кандидата: действующий президент Санду, получившая 42,07% голосов, и кандидат от партии социалистов Александр Стояногло, набравший 26,27%.
25 июня состоялась первая межправительственная конференция Молдова – ЕС, которая положила начало переговорам о вступлении страны в Евросоюз.