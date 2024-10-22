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Армия Израиля сообщила об обнаруженном в Бейруте бункере «Хезболлы» с $500 млн

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила бункер ливанской группировки «Хезболла» под зданием больницы «Ас-Сахель» в Бейруте. Об этом сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.

«Бункер был намеренно размещен под больницей, и в нем хранится более $500 млн наличными и золотом. Эти деньги могли бы быть использованы для восстановления Ливана, но они пошли на восстановление «Хезболлы»», – подчеркнул Хагари.

По его словам, объект принадлежал бывшему лидеру группировки Хасану Насралле. ВВС Израиля продолжают следить за этим районом, уточнил представитель ЦАХАЛ.

21 октября ЦАХАЛ сообщила, что израильские силы зафиксировали 45 пусков со стороны Ливана по северным Голанским высотам. По данным израильской армии, снаряды упали на открытой местности.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели Насраллы в результате удара израильской армии. «Хезболла» подтвердила данные о гибели лидера движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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