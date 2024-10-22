Армия Израиля сообщила об обнаруженном в Бейруте бункере «Хезболлы» с $500 млн
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила бункер ливанской группировки «Хезболла» под зданием больницы «Ас-Сахель» в Бейруте. Об этом сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.
«Бункер был намеренно размещен под больницей, и в нем хранится более $500 млн наличными и золотом. Эти деньги могли бы быть использованы для восстановления Ливана, но они пошли на восстановление «Хезболлы»», – подчеркнул Хагари.
По его словам, объект принадлежал бывшему лидеру группировки Хасану Насралле. ВВС Израиля продолжают следить за этим районом, уточнил представитель ЦАХАЛ.
21 октября ЦАХАЛ сообщила, что израильские силы зафиксировали 45 пусков со стороны Ливана по северным Голанским высотам. По данным израильской армии, снаряды упали на открытой местности.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.
28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели Насраллы в результате удара израильской армии. «Хезболла» подтвердила данные о гибели лидера движения.